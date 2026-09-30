Rutte je přesvědčen, že ruská hrozba pro NATO není bezprostřední

Severoatlantické alianci nehrozí bezprostřední hrozba ze strany Ruska, řekl generální tajemník NATO Mark Rutte. Moskvě každopádně vzkázal, že aliance je na případný ruský útok připravena a hodlá bránit každý metr území členských států.
Rutte bagatelizoval ruskou hrozbu ve vyjádření pro server Euronews. Zlehčoval i vyhrožování Moskvy jadernými zbraněmi. Kreml podle generálního tajemníka aliance, jejímž členským státem je i NATO, chce odvést pozornost od komplikací vlastní armády na Ukrajině. Rusové si prý uvědomují, že v přímé konfrontaci s NATO by neměli šanci.
"Připravili jsme to, máme na to plány. Platí to pro celé NATO," prohlásil nizozemský politik na obranném summitu ve středu v belgickém Bruselu. "Budeme bránit každý metr území NATO. Tato hrozba tady není, ale pokud se cokoliv stane, jsme připraveni tomu čelit," konstatoval Rutte.
V posledních dnech se například objevily zvěsti o možné ruské provokaci ve Středomoří. Podle informací španělského deníku El Mundo dorazilo varování amerických zpravodajců i do některých středoevropských států. Vlády Španělska, Francie a Itálie měly od americké CIA obdržet informaci, že jim hrozí útoky ruských dronů. Bezpilotní stroje by v takovém případě odstartovaly z kontejnerů ukrytých na lodích, uvedl zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany.
Moskva by se na jednu z vyjmenovaných jihoevropských zemí mohla zaměřit z toho důvodu, že v nich v příštím roce proběhnou důležité volby, ať už parlamentní nebo prezidentské. Cílem by bylo vyvolat ve společnosti strach.
Obavy z ruské provokace zesílily zejména ve východní Evropě. Polsko v předminulém týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Donald Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
Polský premiér v projevu k Sejmu řekl, že polské zpravodajské informace naznačují, že by Moskva mohla podniknout hybridní útoky s pomocí dronů a raket, jejichž cílem by byly státy podporující Ukrajinu, a vykreslit je jako nešťastné náhody. Útoku by kromě Polska mohly čelit například také pobaltské země.
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Zdroj: Jan Hrabě