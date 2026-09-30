Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI

Libor Novák

30. září 2026 9:11

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o zavedení dobrovolných kontrol v oblasti vývoje umělé inteligence. Současně podepsal výkonné nařízení, kterým se tento obor v rámci federální administrativy oficiálně přejmenovává. Místo dosavadního termínu umělá inteligence se má nově používat název superinteligence. Ke shodě došlo po společném obědě zástupců sektoru v Bílém domě.

Schválené nařízení ukládá všem vládním úřadům a agenturám povinnost používat v oficiální korespondenci, veřejných sděleních i koncepčních dokumentech výhradně označení superinteligence nebo zkratku SI. Původní termíny umělá inteligence a zkratka AI mají být z úředního jazyka výkonné moci úplně vypuštěny. Prezident tímto krokem navázal na svá nedávná prohlášení na půdě Organizace spojených národů. Dekret nabývá účinnosti okamžitě pro celou exekutivní větev americké vlády.

Nová dohoda nesoucí název Společný závazek k odpovědnosti v pokročilých technologiích má podle prezidentského úřadu představit jakousi ústavu pro celé odvětví. Donald Trump zdůraznil, že dokument podepsaly nejvýznamnější osobnosti oboru i on sám z pozice hlavy státu. Podle jeho slov představuje toto ujednání formu ochrany pro celou společnost. Prezident rovněž uvedl, že iniciativa umožní firmám provádět rozsáhlou samoregulaci jejich vlastních produktů.

Technologické odvětví čelí zvýšenému tlaku veřejnosti v důsledku incidentů, kdy vývojáři během bezpečnostních testů nechtěně pronikli do cizích organizací. Zákonodárci, vědci i některé samotné technologické firmy proto stále častěji volají po přísnějším státním dohledu. Donald Trump však jakékoliv zpřísnění vládní regulace dlouhodobě odmítá. Argumentuje přitom nutností zachovat hospodářský růst a udržet si konkurenceschopnost vůči Číně.

Text ujednání, který prezident zveřejnil na své sociální síti Truth Social, nemá právně závaznou povahu a neobsahuje žádné vynutitelné mechanismy. Dokument popisuje celkem čtyři úrovně kontrol a auditů, které mají firmy při testování svých systémů uplatňat. První úroveň spočívá v interním bezpečnostním monitoringu během trénování modelů, což velká vývojová centra provádějí již dnes. Druhá fáze počítá s vytvořením vnitřního týmu, který bude na fungování první úrovně dohlížet.

Třetí úroveň dohody předpokládá zapojení externího auditora pro nezávislé posouzení bezpečnostních prvků. Poslední krok pak spočívá ve zřízení nezávislé rady, která má přezkoumávat vypracované zprávy. Žádné z navržených opatření však nepočítá se zapojením státních orgánů ani s povinností výsledky prověrek zveřejňovat. Společnosti si tak mohou samy vybrat své auditory, jmenovat dozorčí rady a rozhodnout o publikaci zjištění.

Slavnostního oběda v Bílém domě se zúčastnili klíčoví představitelé technologického průmyslu. Mezi přítomnými byli šéf společnosti SpaceX Elon Musk, generální ředitel firmy Meta Mark Zuckerberg, ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang nebo šéf podniku Anthropic Dario Amodei. Zástupci sektoru se k administrativě dlouhodobě staví vstřícně a tvrdě lobbují proti státním regulacím. Podle jejich názoru by přísná pravidla mohla zpomalit ekonomický vývoj.

Mark Zuckerberg na tiskové konferenci po skončení setkání vyjádřil nad uzavřenou dohodou spokojenost. Prohlásil, že cílem ujednání je ujistit americkou veřejnost o důvěryhodnosti vyvíjených technologií. Podle jeho vyjádření jde o významný počátek a dohodu, ke které se může připojit celé odvětví. Setkání v Bílém domě označil za historický rozhovor.

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Zdroj: Libor Novák

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