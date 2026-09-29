Ebola v Kongu zabíjí i nadále. WHO má obavy, trasování se komplikuje

Přes osm tisíc případů a téměř čtyři tisíce obětí si již vyžádala probíhající epidemie eboly v Demokratické republice Kongo, která vypukla již na jaře letošního roku. Nejnovější komplikací je, že se zhoršilo trasování kontaktů nakažených. Podle WHO hrozí, že se epidemie rozšíří i do sousedních zemí.
V Kongu se do této chvíle potvrdilo přes 8067 případů obávaného onemocnění, přičemž 3901 osob nákaze podlehlo. Epidemie zasáhla celkem sedm provincií. Tou nejvíce zasaženou je provincie Ituri, na kterou připadají více než tři čtvrtiny případů. Informovalo o tom konžské ministerstvo zdravotnictví.
Zásadní problém představuje fakt, že se zhoršilo trasování kontaktů nakažených lidí. Úspěšnost poklesla z 83,4 procenta na pouhých 79,2 procenta. Světová zdravotnická organizace WHO již minulý týden varovala, že kvůli dalšímu rozšíření epidemie hrozí, že se nemoc rozšíří i přes hranice.
Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
22. srpna 2026 14:03
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Ebola , Kongo , WHO (Světová zdravotnická organizace) , afrika
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Zdroj: Libor Novák