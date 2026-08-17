Čísla nelžou. Kongo zažívá nejhorší epidemii eboly ve své historii

Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Potvrzených už je přes 2300 obětí. Více mrtvých si choroba vyžádala jen jednou, a to během minulé dekády, kdy se šířila hned v několika afrických státech najednou.
Nynější epidemie připravila o život již 2325 lidí, informovaly konžské úřady v pondělí podle DW. Potvrdilo se již 4945 případů onemocnění, podle OSN se tak jedná o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Nemoci někdo podlehne každou půlhodinu.
Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Kongo v srpnu navštívil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, aby se zúčastnil jednání se zástupci zdravotnického systému. Podle jeho slov panuje shoda na tom, že úsilí zdravotníků a úřadů se musí ještě zvětšit.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Zdroj: Libor Novák