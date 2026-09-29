Policie řeší případ zmizení Jany Šerjeníkové. Pracuje se čtyřmi scénáři

Policie nadále pátrá po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která beze stopy zmizela již začátkem měsíce. Kriminalisté zjistili, že byla ve špatném psychickém stavu. Nadále se nicméně pracuje s několika vyšetřovacími verzemi.
Podle policistů se pohřešovaná žena v poslední době nacházela ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat pomoc. "Bylo i zjištěno, že v domácnosti chybí některé nože a svítilny a zdroje do nich," uvedl kriminalista Jan Syslo podle webu iDnes.cz. Vyšetřovatelé podle jeho slov prověřují asi dva tisíce hodin záznamů z kamer.
Kriminalisté zároveň pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi, informoval server novinky.cz. Podle první hodlá Šerjeníková začít nový život, podle další si chtěla ublížit. Nabízí se i scénáře, že se stala obětí neúmyslného trestného činu, například dopravní nehody, či úmyslného trestného činu.
Případem se momentálně zabývá šest desítek kriminalistů, pro moravskoslezskou kriminálku má kauza maximální prioritu.
Osmatřicetiletá Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku se pohřešuje od čtvrtka 3. září, kdy měla ráno odejít z bydliště, ale do práce v Ostravě nedorazila. Žena je podle popisu zhruba 165 až 175 cm vysoká a střední postavy. Má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Podle policejního šetření mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh.
Policie již rozšířila pátrací relaci i do zahraničí, ačkoliv nemá informaci o tom, že dotyčná opustila Česko. Již dříve proběhly pátrací akce za použití policejních dronů letecké služby v oblastech přehrad Olešná a Žermanice. Také byly provedeny například prověrky horských chat a chalup v Beskydech.
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Zdroj: Libor Novák