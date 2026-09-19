Potápěč našel tělo v jezeře Most. Může jít o pohřešovaného člověka

Policejní potápěči ve čtvrtek vyzvedli lidské tělo z jezera Most, kde se v létě ztratili dva lidé, přičemž jen jednoho se podařilo najít při prvotní pátrací akci. Až expertiza potvrdí, zda nalezenou osobou je stále pohřešovaný člověk.
Rozsáhlá pátrací akce se spustila v srpnu poté, co se přes Mostecko i celý Ústecký kraj přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem. Původně se pohřešovali dva lidé, ale již den po zahájení pátrání bylo nalezeno tělo osmadvacetiletého pohřešovaného muže bez známek života. Druhou osobu se však najít nepodařilo.
Až ve čtvrtek se objevily nové informace k případu. "Na přítomnost lidského těla dnes policii upozornil soukromý potápěč. Policejní potápěči následně tělo z vody vyzvedli. Vzhledem k tomu, že jsme v jezeře pátrali po druhé pohřešované osobě, nelze v tuto chvíli vyloučit, že se jedná právě o ni," uvedla policie na sociální síti X.
Totožnost nalezené osoby musí potvrdit genetická expertíza. "S ohledem na pozůstalé nebudeme k případu v tuto chvíli poskytovat bližší informace," dodali strážci zákona.
Mostecké jezero je antropogenní jezero, které vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu na území starého královského města Most. Má rozlohu přes 300 hektarů, maximální hloubka je 71 metrů. Veřejnosti je přístupné od září 2020.
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Zdroj: Libor Novák