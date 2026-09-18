Jižní Korea dala Trumpovi košem. Armádu na Blízký východ nepošle

Jihokorejský prezident I Dže-mjong odmítl výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa k vyslání vojenských jednotek na Blízký východ na podporu amerických operací v Íránu. Během tiskové konference novinářům sdělil, že Soul nepodnikne žádné kroky, které by zemi zatáhly do válečného konfliktu. Výslovně zdůraznil, že Jižní Korea k tomuto účelu nenasadí svoje armádní složky v žádné podobě. Toto jednoznačné prohlášení tak ukončilo dohady o přímém zapojení jihokorejské armády do bojových akcí.
Předseda jihokorejské vlády však zároveň připustil, že jeho kabinet posuzuje možnosti posílení bezpečnosti námořní dopravy v dané oblasti. Soul v současnosti udržuje námořní přítomnost u břehů Somálska v rámci mezinárodní protipirátské mise. Podle prezidenta musí země splnit nezbytné minimum k ochraně obchodních lodí, dodávek ropy i bezpečnosti vlastních občanů. Případné nasazení sil v Hormuzském průlivu však v samotné Jižní Koreji čelí značnému nesouhlasu veřejnosti.
Odmítavé stanovisko přichází po opakované kritice ze strany Donalda Trumpa, kterému se podpora ze strany jihokorejského spojence zdála nedostatečná. V reakci na tento postoj americká strana během léta omezila rozsah rozsáhlých společných vojenských cvičení obou armád. Tento krok vyvolal mezi jihokorejskými představiteli značnou nejistotu ohledně stability vzájemného aliančního svazku. Zmenšení rozsahu manévrů podkopalo dlouholetá bezpečnostní ujednání mezi oběma partnery.
Významným sporným bodem v bilaterálních vztazích zůstává také provádění loňské obchodní dohody. Jižní Korea se v ní zavázala investovat 350 miliard dolarů do amerického zpracovatelského průmyslu výměnou za snížení dovozních cel na 15 procent. Prezident I Dže-mjong potvrdil, že hlavní překážkou dokončení dohody jsou obavy o komerční životaschopnost některých projektů. Jihokorejský parlament z toho důvodu odložil plánovaný brífink k investičnímu balíčku na následující týden.
Během tiskové konference přišla řeč také na možnost obnovení diplomatických rozhovorů mezi Spojenými státy a Severní Koreou. Jihokorejský prezident označil případné setkání Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v nadcházejících měsících za možné. Uvedl, že Washington má o rozhovory zájem a Soul vyvíjí diplomacii směrem k obnovení dialogu. Severokorejská státní média však na tyto opakované výzvy k uspořádání summitu zatím nereagovala.
Podle zpráv z amerického tisku usiluje Donald Trump o uspořádání schůzky se severokorejským lídrem již během podzimu. K dosažení reálného posunu v jednáních však bude podle jihokorejské hlavy státu nutné sjednotit řadu náročných podmínek. Bílý dům i přes mlčení Pchjongjangu nadále pokračuje v přípravách koordinace se svými asijskými spojenci.
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Zdroj: Jan Hrabě