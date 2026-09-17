Důchody asi porostou méně. Očekávání statistiků se totiž nenaplnila

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. září 2026 20:06

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tři stovky korun měsíčně od ledna navíc měli mít důchodci jisté, ale podle nejnovějších informací to tak být nemusí. Valorizace by nakonec mohla být o několik desítek korun nižší. Může za to fakt, že růst mezd v českém hospodářství zcela nenaplnil původní očekávání. 

Dosud se počítalo s tím, že důchody od ledna vzrostou minimálně o tři stovky měsíčně. Jak ale upozornil web iDnes.cz, průměrná mzda nakonec rostla méně, než očekávali statistici, přičemž návrh valorizace zatím není schválen. Pokud by se nyní odvíjel pouze od růstu mezd, stoupla by základní výměra důchodu jen o 270 korun. 

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) před časem potvrdil, že přesná částka, o kterou budou valorizovány důchody, bude známá v září. Podle jeho dřívějšího vyjádření mohou penze maximálně stoupnout o 590 korun. Vyšší valorizaci by musela posvětit vláda. 

Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun. 

Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu. 

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