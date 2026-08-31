Důchodů se týká další novinka. V platnosti je už od června

Důchody prošly zásadní změnou, které si však většina lidí nevšimla. Ani ostatně nemohla. Týká se totiž klientů, kteří pobírají český důchod v sousední Rakousku. Nově již nemusejí zasílat potvrzení o žití, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na webu.
Již 24. června nabyla účinnosti dohoda o spolupráci v oblasti dvoustranné elektronické výměny údajů mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a rakouskými důchodovými institucemi. Nově je tak možné ověřovat údaje potřebné pro výplatu důchodů klientům bydlícím v Rakousku prostřednictvím pravidelné elektronické výměny dat s rakouskými partnery. Jde například o informace o tom, že klient je stále naživu, a splňuje tak základní podmínku nároku na výplatu důchodu.
Pro poživatele českých důchodů s bydlištěm v Rakousku to znamená významné zjednodušení. Už nemusejí ČSSZ zasílat Potvrzení o žití, což byla dosud zákonná podmínka pro pokračování výplaty důchodu. Potvrzení bylo naposledy vyžadováno letos v červnu.
"ČSSZ proto žádá klienty bydlící v Rakousku, kterých se tato změna týká, aby potvrzení o žití
již nadále nezasílali. Výplata jejich důchodu bude pokračovat beze změny a bude i nadále poukazována na jejich stávající bankovní účet v pravidelných měsíčních splátkách," uvedla správa sociálního zabezpečení.
Lidé, kterých se změna dotýká, jsou o novince informováni dopisem zaslaným na jejich adresu v Rakousku, který obsahuje všechny potřebné informace. Podrobnosti jsou také uvedeny na webových stránkách ČSSZ.
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Zdroj: Libor Novák