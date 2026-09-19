Důchodci si ještě mohou zajistit tištěné oznámení o valorizaci

Důchodci mohou až do 30. září požádat o zaslání valorizačního oznámení v tištěné podobě pro nadcházející lednovou valorizaci. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Klienti, kteří již v minulosti o zasílání tištěného oznámení požádali, nemusí žádost podávat znovu.
Úřad od letošního ledna nezasílá tištěná valorizační oznámení automaticky všem klientům. Pro nadcházející lednovou valorizaci musí být příslušná žádost doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém valorizace proběhne, tedy do 30. září. Pokud bude žádost doručena po tomto termínu, bude se vztahovat až na další valorizaci důchodů.
Zasílání papírového valorizačního oznámení je zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Náklady na jeho zaslání se nevztahují na klienty narozené před 1. lednem 1955. Ti mohou o zasílání tištěného oznámení požádat a obdrží jej zdarma.
Tištěné valorizační oznámení je možné získat zdarma také osobně na kterékoli správě sociálního zabezpečení. Elektronická podoba oznámení je dostupná po přihlášení na ePortál ČSSZ. Klienti, kteří mají zřízenou datovou schránku fyzické osoby, jej obdrží automaticky zdarma do své datové schránky.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun.
Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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Zdroj: Libor Novák