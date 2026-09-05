Důchody se v lednu zvýší. Okamura chce zatlačit na Schillerovou ohledně valorizace

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 19:03

Tomio Okamura (SPD)
Tomio Okamura (SPD) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Důchodci by se v září měli dozvědět, o kolik se jim v lednu zvednou penze. Jisté mají alespoň tři stovky navrch oproti současnému stavu, ale stále mohou doufat, že některý z vládních politiků jim zajistí více peněz. Výši valorizace by rád ovlivnil i předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). 

Šéfce státní pokladny Aleně Schillerové se přitom nechce dávat ani koruna navíc. "Paní ministryně to sice říká, ale my si myslíme, že zákonná valorizace o pouhých 300 korun je prostě málo. My bychom rádi opravdu zvýšili důchody," prohlásil Okamura v rozhovoru pro televizní stanici CNN Prima News. 

Podle předsedy koaliční hnutí SPD by nemělo jít o navýšení o pouhé desítky korun nad rámec povinného zvýšení. "Já si myslím, že místo 300 korun by to mohlo být třeba 500, 600. To je můj názor. To musíme prosadit ještě letos, protože je to na příští rok," dodal. 

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) nedávno potvrdil, že přesná částka, o kterou budou valorizovány důchody, bude známá v září. Podle jeho dřívějšího vyjádření mohou penze maximálně stoupnout o 590 korun.

Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun. 

Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu. 

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