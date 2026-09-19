Trump podpisem posvětil nové protiruské sankce

Washington může opět zvýšit tlak na Rusko v souvislosti s jeho válkou na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící nové protiruské sankce. Informovala o tom BBC. Ruská válečná ekonomika by měla nově utrpět tím, že Američané budou trestat kupce ruské ropy a plynu.
Zákon, který v předchozím průběhu týdne schválila Sněmovna reprezentantů, umožní Trumpovi uvalit až stoprocentní cla na pět největších kupců ruských nerostných surovin, například na Čínu nebo Indii. Na pokyn prezidenta se předloha rozšířila i o sankce vůči íránské energetice a zbrojařskému průmyslu.
Součástí nových opatření jsou i sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vysoce postaveným členům ruské vlády, ruským bankám a dalším finančním institucím a proti ruské stínové flotile, která pomáhá Moskvě obcházet sankce.
Zákon nese jméno nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, jenž patřil k největším spojencům Ukrajiny v Kongresu. Graham zemřel na dissekci aorty jen krátce poté, co se vrátil z poslední návštěvy Kyjeva, kde se setkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Právě Zelenskyj poděkoval Trumpovi za podpis pod důležitou legislativu. "Nejlépe uctíme památku Lindseyho, když zavedeme tento zákon plně a rychle. Senátor Graham nikdy nepochyboval o tom, že má Amerika dostatečnou sílu na to, aby se postavila diktátorům," uvedl prezident.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák