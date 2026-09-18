Žádná regulace AI nebude. Trump i Republikáni v Kongresu ji shodili ze stolu

Libor Novák

18. září 2026 17:14

Kongres USA
Kongres USA Foto: president.gov.ua

Snaha o vytvoření zvláštního výboru pro regulaci umělé inteligence narazila ve Sněmovně reprezentantů Spojených států na odpor republikánského vedení. Republikánský kongresman Jay Obernolte požadoval po vydání desítek doporučení mezipartijní pracovní skupiny zřízení specializovaného orgánu k přípravě legislativy. Vedení strany však jeho žádost zamítlo s tím, že stávající výbory mohou vycházet z dosavadních zjištění. Volební lídři ani administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc nejeví o zavádění nových regulačních pravidel zájem.

Obernolte v rozhovoru zdůraznil pro CNN, že potřeba zákonného rámce pro umělou inteligenci je mimořádně naléhavá a varuje před prodlevami již delší dobu. V Kongresu sice vznikla řada mezipartijních návrhů, včetně požadavku na povinné zavedení bezpečnostních pojistek pro vypnutí nejvýkonnějších modelů, většina z nich však uvízla ve výborech. Snahy o prosazení konkrétních pravidel narážejí na složitou byrokracii a vyhrocený stranický boj. Řada navrhovaných zákonů se tak vůbec nedostala k hlasování na parlamentní půdě.

Postoj republikánského vedení ovlivňují obavy ze ztráty konkurenceschopnosti vůči Číně v probíhajícím technologickém závodě. Prezident Donald Trump i předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson varují, že pomalé tempo vývoje by mohlo zemi zásadně poškodit. Lídr senátní většiny John Thune rovněž prosazuje mírný přístup k regulaci s minimálními zásahy státu. Odpůrci přísných pravidel tvrdí, že nadměrná administrativa by zbytečně brzdila inovační potenciál amerických firem.

Významnou překážkou pro přijetí legislativy je podle některých zákonodárců i nízké povědomí samotných členů Kongresu o fungování moderních technologií. Republikánská poslankyně Kat Cammacková uvedla, že politická vůle k řešení problému chybí i kvůli tomu, že řada politiků dané problematice vůbec nerozumí. Kongresman Rich McCormick poznamenal, že značná část zákonodárců je vyššího věku a bez pomoci asistentů nedokáže ani zapnout mobilní telefon. Podle něj nelze očekávat, že by tito lidé dokázali efektivně regulovat komplexní algoritmy.

Zástupci technologických společností jako Anthropic, OpenAI nebo Hugging Face se nedávno setkali s členy sněmovního výboru pro vědu, vesmír a technologie. Zástupci vývojářských firem deklarovali ochotu zavádět vlastní bezpečnostní mechanismy, zároveň však připustili, že na samotnou samoregulaci sektoru nelze spoléhat. Upozornili, že nelze garantovat odpovědné chování všech subjektů na trhu bez jednotného dohledu. Část republikánů přesto trvá na tom, že zajistit bezpečnost je povinností samotných firem v rámci jejich podnikatelského zájmu.

Demokraté naopak požadavek na státní regulaci stupňují a odmítají spoléhat na to, že technologické korporace zvládnou dohled samy. Demokratická poslankyně Brittany Pettersenová zdůraznila, že řešení rizik je neopomenutelnou úlohou federální vlády. Její stranický kolega Ted Lieu odmítl argumenty o technologické neznalosti politiků s tím, že Kongres běžně reguluje letectví nebo medicínu, aniž by poslanci museli mít oborový diplom. Podle něj zavedení základních pravidel vyžaduje pouze zdravý rozum.

Doposud se americkému zákonodárnému sboru podařilo schválit pouze dílčí opatření spojená s dopady technologií. Zákonodárci například schválili zákaz šíření explicitních fotografií vytvořených bez souhlasu a přijali normu omezující růst cen energií v souvislosti s provozem datových center pro umělou inteligenci. Zásadnější návrhy však zůstávají zablokované. Desítka legislativních předloh připravených odborným výborem již několik měsíců čeká na zařazení do programu jednání Sněmovny reprezentantů.

Skupina zákonodárců z obou stran vyzvala předsedu sněmovny Mikea Johnsona, aby neukončoval zasedání a umožnil pokračovat v práci na regulaci umělé inteligence. Johnson však rozhodl poslat poslance domů o den dříve s tím, že se vrátí až po nadcházejících parlamentních volbách. Demokratický poslanec Don Beyer přes předčasné přerušení schůze uvedl, že věří v možnost včasného schválení potřebných bezpečnostních garancí pro budoucí generace.

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