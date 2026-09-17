Denia s Amem budou mít českého pobočníka. Podle očekávání se jím stal Radek Bejbl

David Holub

17. září 2026 20:38

sport
sport Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Už při jednání mezi Fotbalovou asociací ČR (FAČR) a španělskými trenéry hrál vicemistr Evropy z roku 1996 Radek Bejbl, který během své hráčské kariéry zanechal výraznou stopu i ve španělské lize, významnou roli. Právě on měl totiž doporučit Strahovu Santiho Deniu jako nového hlavního kouče české fotbalové reprezentace. A proto nyní není divu, že se FAČR rozhodla oslovit Radka Bejbla v souvislosti s obsazením postu dalšího asistenta v realizačním týmu národního mužstva.

Se jménem Radka Bejbla coby ideálního kandidáta na post dalšího z asistentů nového realizačního týmu české fotbalové reprezentace přišli samotný Santi Denia a manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Radek Bejbl sehrál roli při jmenování trenéra Denii ohledně doporučení a potřebných informací, abychom rozhodnutí přijali. Nebyl prioritně záměr, že bude u týmu jako asistent, ale rychle se to tak vyvinulo. Trenér s Pavlem Nedvědem přišli, že by si přáli, aby to byl Radek. Přijal jsem to, už maká na plné obrátky,“ prozradil konkrétně postup při hledání dalšího reprezentačního asistenta samotný šéf FAČR David Trunda.

Ten s navrženým jménem souhlasil prakticky obratem. „Kývl jsem, připadalo mi to racionální. Další argumenty nechám na Pavla a hlavního trenéra na tiskové konferenci před nominací na první sraz. Myslím, že Radek Bejbl je dobrá volba,“ pokračoval Trunda.

Uvedl také, že jmenováním Bejbla doplňování nového realizačního týmu ještě nekončí. Jeho plnou sestavu zveřejní FAČR na nominační tiskovce v pátek 18. září. Tehdy se bude nominovat na blížící se zápasy Ligy národů UEFA na přelomu září a října, přičemž první zápas je programu s Chorvatskem 26. září. „Bavíme se o dvou dalších trenérech. Také o pozicích fyzioterapeutů, masérů a dalších. Domluvili jsme se s Pavlem Nedvědem, že realizační tým představíme kompletní. Jsem zatím spokojený, jak to je,“ řekl Trunda.

Podle něj není vyloučené, že i Deniovi budou pomáhat lidé spjati s bývalým koučem národního týmu Miroslavem Koubkem. Ten, jak známo, skončil po nevydařených výkonech na letošním MS v USA, Mexiku a Kanadě. „Nějaký překryv se starým složením bude. Chystáme taky zahraniční obohacení v řádu jednotek, vesměs půjde o profesionály se zkušenostmi, abychom zprofesionalizovali fungování národního týmu. Celkový počet členů bude trochu užší, než jsme byli zvyklí. Bavíme se třeba o zúžení PR týmu,“ dodal Trunda.

Nymburský rodák Bejbl, jenž během své hráčské kariéry vyhrál nejen domácí ligu, ale se Slavií se dostal i do semifinále Poháru UEFA v roce 1996 a který za národní tým odehrál 58 zápasů, během kterých vstřelil tři branky, má s Deniou společnou práci s mládeží. Jako trenér působil u hráčů do 17, 18 a 19 let. S Deniou se ale zná především ze své hráčské kariéry z dob, kdy působil v Atléticu Madrid. „Možnost být členem realizačního týmu seniorské reprezentace vnímám jako velkou příležitost a zároveň zodpovědnost. Vše se seběhlo poměrně rychle po jmenování Santiho Denii hlavním trenérem a po několika dnech zvažování jsem na nabídku kývl. Dává mně smysl, považuji ji za velmi zajímavou a těší mě, že budu součástí takového projektu,“ nechal se slyšet Bejbl pro web FAČR.

Rozhodující v jeho rozhodování bylo to, že se s Deniou dobře zná a to proto, že i po skončení kariéry s ním Bejbl zůstal v kontaktu. To právě v době, kdy oba vedli mládežnické reprezentace svých zemí. „Osobní vazba na Santiho pro mě je pochopitelně důležitá. Sblížili jsme se při působení v Atlétiku, Santi byl jeden z těch, kdo mi velmi pomohli s adaptací na mimofotbalový život v Madridu,“ pokračoval Bejbl a dodal: „Prožili jsme toho společně spoustu na hřišti, kde jsme se také pohybovali blízko sebe díky našim postům. Byli jsme v kontaktu i po kariéře. Máme podobný náhled na fotbal tak, aby tým fungoval.“

Vedle Chorvatska se v rámci Ligy národů utkají čeští fotbalisté také s Anglií a Španělskem. Bude to tedy pro Radka Bejbla, stejně jako pro celý nový realizační tým, křest ohněm. „Moc se na to těším, stejně jako ostatní. Čekají nás vynikající soutěžní utkání, která znamenají skvělou příležitost pro tým, který se začíná budovat. Na papíře to jsou pochopitelně nesmírně těžká utkání, ale nám všem to může jenom pomoci a mnohé ukázat,“ zakončil Bejbl.

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