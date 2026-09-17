Slavia stále čeká na první výhru v Lize mistrů. Proti Lens však i v oslabení vedla

David Holub

17. září 2026 17:15

SK Slavia Praha, stadion v Edenu
SK Slavia Praha, stadion v Edenu Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Po roce se opět fotbalisté Slavie dočkali hymny Ligy mistrů na svém domácím stadionu v Edenu, ale nedočkali se tolik kýženého prvního vítězství v milionářské evropské klubové soutěži. Přestože Slavia proti francouzskému Lens nastoupila v překvapivé sestavě, kde řada hráčů zaznamenala vůbec první start na mezinárodní scéně, a přestože hrála od 49. minuty o deseti lidech, vypadalo to, že se přeci jen vítězství v Lize mistrů poprvé od roku 2007 konečně dočká. Vždyť ještě v 88. minutě díky dvěma brankám Danijela Šturma vedla 2:1. V samotném závěru ale přišel ze strany Pražanů zkrat a dvěma rychlými brankami se Lens tehdy povedlo umlčet Eden, když soupeř otočil na konečných 2:3.

Na to, že si Slavia přála, aby si právě proti Lens zapsala svoji první výhru v rámci Ligy mistrů po téměř 20 letech, nasadila proti francouzskému soupeři překvapivou sestavu. Tak například se do základu dostaly hned čtyři letní posily – Ayaosi, Šturm, Nowak a Kubiak. Posledně jmenovaný tak i navzdory tomu, že dlouho nedostával šanci, nyní naskočil místo Davida Juráska, který už sice není ve stavu zraněných, ale ještě nemá alespoň podle slávistického realizačního týmu na to být v základu. Kromě Juráska pak byli na lavičce od začátku zápasu i útočník Tomáš Chorý a tak se o hru dopředu staral pro začátek na hřišti Mojmír Chytil.

Prakticky hned od výkopu se sešívaní snažili dát najevo jak svým fanouškům, tak i soupeři, že to se ziskem první tří bodů od roku 2007 z Ligy mistrů myslí naprosto vážně a začali hned prvním útokem. Už tehdy se poprvé výrazněji ukázal Šturm, který využil podklouznutí bránícího hráče a dostal se tím tak do úniku. Celou akci nakonec zakončil technickým provedením, avšak branku netrefil. Po deseti minutách hry se do další slávistické šance dostal tentokrát Isife, jeho nákop zpoza šestnáctky ale brankáře Ressefa nepřekonal, mířil jen těsně vedle.

Až po uběhnutí první půlhodiny se ke slovu pomalu dostávali i hosté. Nejprve ve 30. minutě Bulatovič oslovil v šestnáctce exslávistu Simu, jenž se tak tehdy dostal do první velké šance svého týmu, ale protože tenkrát ještě nenašel s míčem společnou řeč, nedošlo ani k zakončení. Následně měli hosté k dispozici rohový kop, po němž sice zakončoval Udol, ale na gólmana Markoviče si se svou hlavičkou nepřišel. Pět minut na to se mohl poprvé z branky zaradovat Eden, když se Ayaosimu podařilo až na druhý pokus dostat míč do sítě. Také se radoval, ale ne na dlouho, jelikož před tím toto slávistické křídlo zahrálo rukou. Do konce první půle stačili ještě zahrozit hosté, když kapitán Thauvin technicky zakončoval a brankář Markovič se tak musel vytáhnout svým zákrokem.

O přestávce byl nahrazen zraněný Zima teprve dvacetiletým Konečným, pro nějž se tak jednalo debut na takto velké scéně. Jenže ta trvala pouhé čtyři minuty, protože poté, co se Sima snažil vniknout do šestnáctky, exslávistu stáhl k zemi právě Konečný tak nešťastně, že i když to sudí na hřišti nejprve nepískl, vrátil se k této situaci VAR. Po zhlédnutí tohoto inkriminovaného okamžiku rozhodčí Fotias ukázal mladému slávistovi červenou kartu.

Očekávalo se, že to bude mít v následujících minutách Slavia těžší, jenže k radosti zaplněného Edenu se začal psát opačný scénář. Už v 51. minutě si Šturm poradil nejen s dlouhým nákopem, ale i s bránícími protihráči a když si pak navedl míč do ideální pozice, vypálil své technické zakončení a rozvlnil síť, 1:0 pro Slavii.

Blízko k vyrovnání měl následně hostující kapitán Thauvin, který sice svoji hlavičkou překonal gólmana Markoviče, ale od radosti z gólu ho dělil zaskakující Vlček, jenž včas odvrátil míč do bezpečí. Poté se rozhodl hostující trenér Toppmöller hned ke trojímu střídání, přičemž jedním z nových příchozích byl i Édouard. Právě on za pár chvil postrašil brankáře Markoviče hlavičkou.

Navzdory tomu, že se hostům příliš nedařilo v koncovce, v 73. minutě se přeci jenom podařilo. Konkrétně Simovi, ke kterému se míč odrazil od bránícího Chaloupka a Sima se tak pak v souboji s Markovičem nemýlil, 1:1.

Nejaktivnější hostující fotbalista Thauvin mohl zanedlouho v 78. minutě stav otočit, avšak tehdy jen těsně přestřelil. Celek, jenž se do Ligy mistrů dostal díky vítězství ve francouzském poháru, málem doplatil na svou neschopnost přehrát Slavii o deseti lidech. V 88. minutě totiž prohrával 2:1, když se střelecky opět prosadil v tomto zápase dokonale hrající Šturm. Ten tak navázal nejlépe jak mohl, na svoji trefu z předešlého ligového derby proti Spartě – tedy hned dvěma brankami proti Lens.

Jenže bohužel ani to slávistům nakonec nestačilo. Přišlo pětiminutové nastavení, na které by nyní Pražané nejraději zapomněli. Hned v jeho první minutě totiž přišla první studená sprcha v podobě úspěšné hlavičky Thauvina, načež ve třetí navázal střídající Aguilar, jenž využil beze zbytku špatnou rozehrávku Chorého, 2:3 pro Lens.

A tak tedy slávističtí fanoušci Eden opouštěli v posmutnělé náladě, navzdory tomu, že ještě v 88. minutě mohli pomýšlet na pohádkový vítězný konec.

Konečný výsledek zápasu Ligy mistrů UEFA (10.9.2026):

Slavia Praha – RC Lens 2:3 (0:0)
Branky: 51. a 88. Šturm – 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (všichni Řec.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ganiou (Lens). ČK: 49. Konečný, 87. Řehák (asistent, oba Slavia). Diváci: 18 542

Slavia: Markovič – Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek – Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) – Ayaosi, Šturm – Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský

Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) – Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol – Thauvin, Sima (75. Kadile) – Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller

14. září 2026 16:19

Odešla fotbalová legenda. Zemřel někdejší reprezentační brankář Mikloško

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Krejčí zůstal ve Wolverhamptonu i po sestupu. Chce ukázat, že mu na klubu záleží

Když skončilo letní přestupové okno v západních fotbalových soutěžích, bylo definitivně jasné, že kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí bude i tuto sezónu hrát za anglický Wolverhampton. Zvěsti o tom, že se možná vrátí díky přestupu do Premier League, se tak nepotvrdily. Hned v prvním zápase nové sezóny Championship pak prokázal, že svou roli v týmu má. Učinil tak nejlepším možným způsobem, vstřeleným gólem v zápase proti Birminghamu. Výhra z toho ale nakonec i kvůli vlastnímu gólu Krejčího spoluhráče nebyla.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka

Trpělivosti měli ve Zlíně dost. Její pověstný pohár přetekl až po sedmém ligovém kole. Po další prohře, tentokráte 1:3 s Teplicemi, opět nezískali ani bod a okupují tak zaslouženě až poslední 16. místo ligové tabulky. Klubové vedení se tak rozhodlo k novému impulsu a sáhlo ke změně trenéra. Na lavičce skončil dosavadní kouč Bronislav Červenka a minimálně do zimy ho nahradí Pavel Hoftych, jenž v klubu působí zároveň jako sportovní manažer.

Více souvisejících

Fotbal sk slavia praha

Aktuálně se děje

před 43 minutami

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia stále čeká na první výhru v Lize mistrů. Proti Lens však i v oslabení vedla

Po roce se opět fotbalisté Slavie dočkali hymny Ligy mistrů na svém domácím stadionu v Edenu, ale nedočkali se tolik kýženého prvního vítězství v milionářské evropské klubové soutěži. Přestože Slavia proti francouzskému Lens nastoupila v překvapivé sestavě, kde řada hráčů zaznamenala vůbec první start na mezinárodní scéně, a přestože hrála od 49. minuty o deseti lidech, vypadalo to, že se přeci jen vítězství v Lize mistrů poprvé od roku 2007 konečně dočká. Vždyť ještě v 88. minutě díky dvěma brankám Danijela Šturma vedla 2:1. V samotném závěru ale přišel ze strany Pražanů zkrat a dvěma rychlými brankami se Lens tehdy povedlo umlčet Eden, když soupeř otočil na konečných 2:3.

před 1 hodinou

Evropská unie

Přelomový krok i model pro další státy. Co experti a politici očekávají od spolupráce EU s Kanadou?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě možnost stát se prvním přidruženým členem Evropské unie. Návrh zazněl během jejího projevu o stavu Unie ve Štrasburku jako reakce na rostoucí napětí v globální politice a sílící vliv Číny. Cílem této iniciativy je prohloubit vazby mezi demokratickými spojenci v časech nestabilních mezinárodních vztahů. Projev sklidil v Evropském parlamentu potlesk ve stoje a vyvolal debatu o dalším směřování unijní zahraniční politiky.

před 1 hodinou

OpenAI

Záměrně lhala, obcházela bezpečnostní omezení... OpenAI zveřejnila další případy znepokojivého chování AI

Společnost OpenAI zveřejnila informace o dalších šesti případech nečekaného a znepokojivého chování svých modelů umělé inteligence. Vývojářská firma současně představila nový plán pro sledování, vyšetřování a zveřejňování podobných incidentů v budoucnosti. Ke zveřejnění těchto událostí dochází v době, kdy se celosvětová diskuse o bezpečnosti a možných rizicích pokročilých technologií výrazně vyostřuje. Šéf společnosti Sam Altman v této souvislosti prohlásil, že veřejnost by měla věřit v odpovědný přístup jeho firmy.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Petr Macinka

Česko bude poprvé v historii předsedat Radě OECD

Česká republika dosáhla významného mezinárodního úspěchu, když byla zvolena do čela nejvyššího orgánu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vedení zasedání Rady OECD na ministerské úrovni převezme poprvé ve své historii. Svěření této role ze strany zástupců nejvyspělejších ekonomik světa přináší zemi možnost prosazovat vlastní politické i hospodářské priority. Český hlas tím výrazně posílí v debatách o dalším směřování globální ekonomiky a rozvoje.

před 4 hodinami

Donald Trump

Válka USA s Íránem se blíží ke konci, začali jsme jednat, tvrdí Trump. Teherán to popřel

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se válka mezi Spojenými státy a Íránem nadějně blíží ke svému konci. Před novináři zároveň tvrdil, že s vedením v Teheránu vede přímá jednání o urovnání konfliktu. Íránská strana však tato tvrzení rázně odmítla a popřela, že by usilovala o rychlou dohodu. Teheránské úřady zdůrazňují, že jakákoliv mírová jednání nebudou obnovena, dokud nebudou splněny všechny jejich podmínky.

před 5 hodinami

Petr Pavel

Pavel podepsal evidenci tržeb, vetoval zákon o státních zaměstnancích

Prezident republiky Petr Pavel rozhodl o trojici legislativních předloh, které prošly parlamentním procesem. Dva předložené zákony hlava státu podepsala, zatímco klíčovou reformu státní správy vrátila k novému projednání Poslanecké sněmovně. Prezident vyjádřil výrazné výhrady jak k samotnému obsahu odmítnutého předpisu, tak ke způsobu jeho schvalování ze strany zákonodárců.

před 5 hodinami

Bleskové povodně v Nepálu

Vědci vysvětlili, co způsobilo obří katastrofu v Nepálu. Globální oteplování rozpoutalo kaskádu událostí

Více než dvacet mezinárodních odborníků ze skupiny World Weather Attribution zveřejnilo vědeckou analýzu vysvětlující příčiny ničivých záplav na hranicích Nepálu a Číny. Katastrofu způsobila složitá kaskáda faktorů, z nichž mnohé zhoršila změna klimatu vyvolaná lidskou činností. Tragédie si vyžádala nejméně 1 300 lidských životů a více než 5 000 osob stále zůstává nezvěstných. Celý region se v současnosti vyrovnává s následky masivní laviny kamení a ledu, která se prohnala úzkými horskými údolími a zničila celá města, silnice i mosty.

před 6 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko poslalo rakety na Kyjev. Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských rafinérií v Jaroslavli

Ruské síly podnikly masivní kombinovaný útok pomocí raket a bezpilotních letounů na ukrajinské hlavní město. Úder způsobil rozsáhlé škody a vyžádal si nejméně osmnáct zraněných, mezi nimiž jsou i dvě děti. Výbuchy se ozývaly napříč celým Kyjevem, zatímco protivzdušná obrana usilovala o zachycení přilétajících cílů. Trosky sestřelených strojů i přímé zásahy poškodily obytné domy, kanceláře, skladové prostory i klíčovou městskou infrastrukturu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Proč se Čína, na rozdíl od USA, nebojí katastrofických scénářů spojených s AI?

Zatímco ve Spojených státech vyvolává překotný rozvoj umělé inteligence obavy z možného ohrožení lidstva, v Číně se obyvatelstvo katastrofických scénářů neobává. Číňané přijímají nové technologie s nadšením a vnímají je především jako praktické nástroje usnadňující každodenní život. Místní veřejnost důvěřuje schopnostem své vlády rizika spojená s vývojem efektivně řídit. Namísto debaty o existenciálních hrozbách se tak země soustředí na masové využití těchto systémů v praxi, píše CNN.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Nepřátelský akt? Trumpa naštvalo, že si Kanada místo USA vybrala EU, hrozí odvetou

Návrh na udělení určité formy přidruženého členství Kanadě ze strany Evropské unie vyvolal hrozbu novými cly ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump prohlásil, že Spojené státy by mohly uvalit těžká cla na Evropskou unii, pokud nový plán na sblížení s Kanadou vyhodnotí jako nepřátelský akt. Kanada čelí obchodnímu napětí se svým největším obchodním partnerem, což výrazně urychlilo její snahy o navázání těsnějších vztahů s evropským blokem.

před 9 hodinami

Ilustrační foto

Do 13 let vůbec, pak jen pod dohledem rodičů. EU oznámila zákaz sociálních sítí

Evropská unie chystá plošný zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší třinácti let a zavádění výrazných omezení pro starší mladistvé napříč celým blokem. Tento záměr ve svém středečním projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku oficiálně oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Krok přichází v době, kdy jednotlivé členské státy samy přijímají vlastní opatření v reakci na celosvětový tlak na omezení přístupu dětí k digitálním technologiím. Jako vůbec první země na světě zakázala sociální sítě mladším šestnácti let Austrálie v prosinci roku 2025.

před 10 hodinami

Počasí

Počasí přineslo do Česka ochlazení, v noci bude až 6 stupňů

Následující dny přinesou na území České republiky proměnlivé počasí s teplotami, které se přes den budou držet nejčastěji kolem dvaceti stupňů Celsia. Už dnes očekávají meteorologové ochlazení a převážně oblačné až polojasné nebe. Srážky se vyskytnou pouze výjimečně v podobě ojedinělých přeháněk.  

včera

Microsoft

Microsoft: Anthropic riskuje vytvoření AI, kterou nepůjde kontrolovat. Může mít katastrofální dopad na lidstvo

Šéf divize umělé inteligence ve společnosti Microsoft Mustafa Suleyman varoval před přístupem konkurenční firmy Anthropic k trénování modelu Claude. Tento postup by podle něj mohl mít katastrofální dopad na lidstvo a jeho blahobyt. Suleyman zdůraznil, že konkurence riskuje vytvoření technologie, kterou bude nemožné kontrolovat, pokud se k ní bude přistupovat jako k lidské bytosti. Reagoval tak na skutečnost, že vývojáři vštípují modelu myšlenku, že by mohl mít vlastní vědomí a nárok na nezávislé rozhodování.

včera

Policie ČR

Toxický odpad na Šumavě začali řešit kriminalisté

Policie České republiky přijala trestní oznámení v souvislosti s nálezem kontaminované lokality na Šumavě. Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení a celou záležitost intenzivně prověřují. Vyšetřování se zaměřuje na podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Strážci zákona zároveň prověřují možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. O postupu v případu informovala policie prostřednictvím své oficiální zprávy na sociální síti X.

včera

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Kanada se má stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Nikdo neví, co to vlastně znamená

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Cílem tohoto dosud nevídaného kroku je posílit ekonomickou odolnost obou partnerů v reakci na rostoucí obchodní napětí se Spojenými státy. Šéfka komise přednesla svou nabídku během vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho. Podle jejích slov je v měnícím se světě nutné urychleně přehodnotit stávající partnerství a budovat globální koalice na podporu demokracie.

včera

Ursula von der Leyenová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

EU nabídla Kanadě, aby se stala historicky prvním přidruženým členem

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě možnost stát se historicky prvním přidruženým členem Evropské unie. Tuto přelomovou nabídku přednesla na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho. Podle šéfky komise sdílejí obě strany stejný pohled na svět, demokratické hodnoty i přístup k zásadním výzvám od umělé inteligence přes klimatickou krizi až po válku na Ukrajině. Spolupráci je podle ní nutné posunout na nejvyšší možnou úroveň a neprodleně přehodnotit dosavadní podobu partnerství.

včera

Vladimír Putin

Noční můra Putina? Blížící se volby budou zatěžkávací zkouškou Kremlu

Nadcházející volby do Státní dumy představují pro režim ruského prezidenta Vladimira Putina významnou zatěžkávací zkoušku. Přestože se očekává, že vládní strana Jednotné Rusko si svou dominantní pozici v těsně kontrolovaném politickém systému udrží, hlasování prověří schopnost Kremlu vynucovat si svou vůli napříč zemí. 

včera

Politico: V Praze a v Litvě operovala ruská teroristická síť zaměřená na spojence Kyjeva, rozkazy dostávala z Kremlu

Americké úřady vznesly obvinění proti pěti osobám pracujícím pro ruské zpravodajské služby, které čelí obvinění ze spiknutí za účelem financování terorismu a plánování nájemných vražd. Skupina podle prokuratury budovala síť operativců zaměřenou na provádění sledování, cílených likvidací a sabotáží proti spojencům Ukrajiny. Všech pět obviněných zůstává v současné době na svobodě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy