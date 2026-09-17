Slavia stále čeká na první výhru v Lize mistrů. Proti Lens však i v oslabení vedla

Po roce se opět fotbalisté Slavie dočkali hymny Ligy mistrů na svém domácím stadionu v Edenu, ale nedočkali se tolik kýženého prvního vítězství v milionářské evropské klubové soutěži. Přestože Slavia proti francouzskému Lens nastoupila v překvapivé sestavě, kde řada hráčů zaznamenala vůbec první start na mezinárodní scéně, a přestože hrála od 49. minuty o deseti lidech, vypadalo to, že se přeci jen vítězství v Lize mistrů poprvé od roku 2007 konečně dočká. Vždyť ještě v 88. minutě díky dvěma brankám Danijela Šturma vedla 2:1. V samotném závěru ale přišel ze strany Pražanů zkrat a dvěma rychlými brankami se Lens tehdy povedlo umlčet Eden, když soupeř otočil na konečných 2:3.
Na to, že si Slavia přála, aby si právě proti Lens zapsala svoji první výhru v rámci Ligy mistrů po téměř 20 letech, nasadila proti francouzskému soupeři překvapivou sestavu. Tak například se do základu dostaly hned čtyři letní posily – Ayaosi, Šturm, Nowak a Kubiak. Posledně jmenovaný tak i navzdory tomu, že dlouho nedostával šanci, nyní naskočil místo Davida Juráska, který už sice není ve stavu zraněných, ale ještě nemá alespoň podle slávistického realizačního týmu na to být v základu. Kromě Juráska pak byli na lavičce od začátku zápasu i útočník Tomáš Chorý a tak se o hru dopředu staral pro začátek na hřišti Mojmír Chytil.
Prakticky hned od výkopu se sešívaní snažili dát najevo jak svým fanouškům, tak i soupeři, že to se ziskem první tří bodů od roku 2007 z Ligy mistrů myslí naprosto vážně a začali hned prvním útokem. Už tehdy se poprvé výrazněji ukázal Šturm, který využil podklouznutí bránícího hráče a dostal se tím tak do úniku. Celou akci nakonec zakončil technickým provedením, avšak branku netrefil. Po deseti minutách hry se do další slávistické šance dostal tentokrát Isife, jeho nákop zpoza šestnáctky ale brankáře Ressefa nepřekonal, mířil jen těsně vedle.
Až po uběhnutí první půlhodiny se ke slovu pomalu dostávali i hosté. Nejprve ve 30. minutě Bulatovič oslovil v šestnáctce exslávistu Simu, jenž se tak tehdy dostal do první velké šance svého týmu, ale protože tenkrát ještě nenašel s míčem společnou řeč, nedošlo ani k zakončení. Následně měli hosté k dispozici rohový kop, po němž sice zakončoval Udol, ale na gólmana Markoviče si se svou hlavičkou nepřišel. Pět minut na to se mohl poprvé z branky zaradovat Eden, když se Ayaosimu podařilo až na druhý pokus dostat míč do sítě. Také se radoval, ale ne na dlouho, jelikož před tím toto slávistické křídlo zahrálo rukou. Do konce první půle stačili ještě zahrozit hosté, když kapitán Thauvin technicky zakončoval a brankář Markovič se tak musel vytáhnout svým zákrokem.
O přestávce byl nahrazen zraněný Zima teprve dvacetiletým Konečným, pro nějž se tak jednalo debut na takto velké scéně. Jenže ta trvala pouhé čtyři minuty, protože poté, co se Sima snažil vniknout do šestnáctky, exslávistu stáhl k zemi právě Konečný tak nešťastně, že i když to sudí na hřišti nejprve nepískl, vrátil se k této situaci VAR. Po zhlédnutí tohoto inkriminovaného okamžiku rozhodčí Fotias ukázal mladému slávistovi červenou kartu.
Očekávalo se, že to bude mít v následujících minutách Slavia těžší, jenže k radosti zaplněného Edenu se začal psát opačný scénář. Už v 51. minutě si Šturm poradil nejen s dlouhým nákopem, ale i s bránícími protihráči a když si pak navedl míč do ideální pozice, vypálil své technické zakončení a rozvlnil síť, 1:0 pro Slavii.
Blízko k vyrovnání měl následně hostující kapitán Thauvin, který sice svoji hlavičkou překonal gólmana Markoviče, ale od radosti z gólu ho dělil zaskakující Vlček, jenž včas odvrátil míč do bezpečí. Poté se rozhodl hostující trenér Toppmöller hned ke trojímu střídání, přičemž jedním z nových příchozích byl i Édouard. Právě on za pár chvil postrašil brankáře Markoviče hlavičkou.
Navzdory tomu, že se hostům příliš nedařilo v koncovce, v 73. minutě se přeci jenom podařilo. Konkrétně Simovi, ke kterému se míč odrazil od bránícího Chaloupka a Sima se tak pak v souboji s Markovičem nemýlil, 1:1.
Nejaktivnější hostující fotbalista Thauvin mohl zanedlouho v 78. minutě stav otočit, avšak tehdy jen těsně přestřelil. Celek, jenž se do Ligy mistrů dostal díky vítězství ve francouzském poháru, málem doplatil na svou neschopnost přehrát Slavii o deseti lidech. V 88. minutě totiž prohrával 2:1, když se střelecky opět prosadil v tomto zápase dokonale hrající Šturm. Ten tak navázal nejlépe jak mohl, na svoji trefu z předešlého ligového derby proti Spartě – tedy hned dvěma brankami proti Lens.
Jenže bohužel ani to slávistům nakonec nestačilo. Přišlo pětiminutové nastavení, na které by nyní Pražané nejraději zapomněli. Hned v jeho první minutě totiž přišla první studená sprcha v podobě úspěšné hlavičky Thauvina, načež ve třetí navázal střídající Aguilar, jenž využil beze zbytku špatnou rozehrávku Chorého, 2:3 pro Lens.
A tak tedy slávističtí fanoušci Eden opouštěli v posmutnělé náladě, navzdory tomu, že ještě v 88. minutě mohli pomýšlet na pohádkový vítězný konec.
Konečný výsledek zápasu Ligy mistrů UEFA (10.9.2026):
Slavia Praha – RC Lens 2:3 (0:0)
Branky: 51. a 88. Šturm – 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (všichni Řec.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ganiou (Lens). ČK: 49. Konečný, 87. Řehák (asistent, oba Slavia). Diváci: 18 542
Slavia: Markovič – Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek – Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) – Ayaosi, Šturm – Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský
Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) – Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol – Thauvin, Sima (75. Kadile) – Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller
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Zdroj: Libor Novák