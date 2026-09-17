Pavel podepsal evidenci tržeb, vetoval zákon o státních zaměstnancích

Prezident republiky Petr Pavel rozhodl o trojici legislativních předloh, které prošly parlamentním procesem. Dva předložené zákony hlava státu podepsala, zatímco klíčovou reformu státní správy vrátila k novému projednání Poslanecké sněmovně. Prezident vyjádřil výrazné výhrady jak k samotnému obsahu odmítnutého předpisu, tak ke způsobu jeho schvalování ze strany zákonodárců.
Mezi podepsanými normami je zákon o evidenci tržeb spolu se souvisejícími změnami dalších právních předpisů. Prezident svým podpisem stvrdil také novelu stavebního zákona, která upravuje dosavadní pravidla pro stavební řízení. Přestože hlava státu tuto legislativu podpořila, doprovázela její rozhodnutí řada kritických připomínek. Pavel upozornil především na riziko možné újmy na ochraně veřejných zájmů.
Za nejvíce problematické součásti stavební novely označil prezident rozšíření takzvané fikce souhlasu. Výhrady vyjádřil rovněž ke zjednodušení podmínek, které umožňují dodatečné povolování černých staveb. Podle jeho hodnocení tyto úpravy oslabují státní dohled nad dodržováním pravidel při výstavbě. Výhrady hlavy státu se týkaly také samotného průběhu schvalování, které podle něj neodpovídalo významu normy.
K vetování zákona o státních zaměstnancích využil prezident své ústavní pravomoci. Zásadní reforma pravidel pro fungování ministerstev a úřadů byla podle něj přijata bez standardního připomínkového řízení. Norma vznikla jako poslanecký návrh, což zabránilo důkladnému vyhodnocení jejích dopadů v odborné diskusi. Prezident zdůraznil, že takto významné změny vyžadují řádné projednání a prostor pro odstranění nejasností.
Vrácená předloha podle hlavy státu oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy. Ruší totiž dosavadní mechanismy, které chránily vedoucí úředníky před politickými zásahy po obměně vlády. Prezident připomněl, že Evropská komise Česku výslovně doporučila ochranu úředníků posílit, přičemž schválená norma působí přesně opačným směrem. Odmítl přitom myšlenku, že by stát měl možnost propouštět zaměstnance pouze na základě výsledků voleb.
Vážné pochybnosti vyjádřil prezident rovněž k ustanovení, které mu odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Hlava státu zpochybnila soulad této konkrétní změny s Ústavou České republiky. Pavel uvedl, že rozumí snaze o zefektivnění úřadů a odchod nefungujících pracovníků. Zásadně však nesouhlasí s vytvářením tlaku, který by ohrozil odolnost státního aparátu vůči politickým vlivům.
Vládní tábor tvořený hnutími ANO, SPD a Motoristy disponuje v Poslanecké sněmovně dostatečným počtem hlasů k přehlasování prezidentského veta. Pokud koalice normu znovu schválí, nová pravidla nahradí od listopadu současný zákon o státní službě.
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Zdroj: Libor Novák