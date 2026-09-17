Rusko poslalo rakety na Kyjev. Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských rafinérií v Jaroslavli

Ruské síly podnikly masivní kombinovaný útok pomocí raket a bezpilotních letounů na ukrajinské hlavní město. Úder způsobil rozsáhlé škody a vyžádal si nejméně osmnáct zraněných, mezi nimiž jsou i dvě děti. Výbuchy se ozývaly napříč celým Kyjevem, zatímco protivzdušná obrana usilovala o zachycení přilétajících cílů. Trosky sestřelených strojů i přímé zásahy poškodily obytné domy, kanceláře, skladové prostory i klíčovou městskou infrastrukturu.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko v průběhu rána postupně upřesňoval bilanci obětí, jak záchranáři prohledávali zasažená místa. Mezi zraněnými figuruje desetiletá dívka a dvanáctiletý chlapec, přičemž devět osob muselo být s vážnějšími zraněními hospitalizováno. Nejvýraznější škody hlásí čtvrti Dniprovskyj, Svatošynskyj, Solomjanskyj a Holosijivskyj, kde tlakové vlny vybíjely okna výškových budov a zásah školského zařízení způsobil menší požár.
Noční bombardování zasáhlo rovněž městskou vodohospodářskou společnost Kyjevvodokanal a dočasně narušilo dodávky vody pro obyvatele. Útok způsobil výpadky zásobování na levém břehu a snížil tlak vody v některých oblastech na pravém břehu řeky Dněpr. Specializované týmy však během krátké doby provoz zařízení obnovily a dodávky pitné vody stabilizovaly.
Podle ukrajinského letectva použila ruská armáda širokou škálu zbraní včetně protilodních střel, balistických raket, střel s plochou dráhou letu a více než sta padesáti útočných dronů. Ukrajinské obranné jednotky úspěšně zneškodnily přes sto třicet vzdušných cílů po celé zemi. Přesto byly zásahy nebo dopady trosek zaznamenány na desítkách míst v Kyjevské, Záporožské a Oděské oblasti.
Současně s útokem na metropoli zasáhl noční nálet ukrajinských bezpilotních prostředků také strategické cíle na území Ruské federace. Požáry byly hlášeny z vojenského letiště v Rostově na Donu a z jedné z největších ruských rafinérií v Jaroslavské oblasti. Ruské úřady útoky potvrdily a vzniklé škody připsaly dopadům trosek ze sestřelených ukrajinských dronů.
V Rostově na Donu způsobil zásah transformátorové stanice výpadek elektrického proudu ve čtyřech městských obvodech. Požár podle satelitních snímků vypukl na území vojenského letiště Centralnyj v prostoru určeném pro parkování letadel a vrtulníků. Místní guvernér Jurij Sljusar uvedl, že se vzniklý požár podařilo rychle uhasit a událost se obešla bez obětí na životech.
V Jaroslavli poškodil dronový útok rafinérii Slavněfť-JANOS, kde plameny zachvátily část výrobního areálu. Padající trosky poškodily obytné domy, zaparkovaná auta a vynutily si dočasné uzavření klíčové dálnice směřující na Moskvu. Tento závod patří mezi pět největších rafinérií v Rusku a ročně zpracuje přibližně patnáct milionů tun ropy.
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Zdroj: Libor Novák