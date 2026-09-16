Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi je válečný zločinec. Haag ho poslal na 25 let do vězení

Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi byl zvláštním tribunálem v Haagu uznán vinným z válečných zločinů a odsouzen k pětadvaceti letům vězení. Soudu čelil kvůli činům spáchaným v době, kdy působil jako hlavní velitel etnicky albánské Kosovské osvobozenecké armády. K těmto událostem došlo během násilného odtržení Kosova od Srbska na konci devadesátých let. Odsouzený osmapadesátiletý politik veškerá obvinění od počátku rezolutně odmítal.
Tribunál dospěl k závěru, že je Thaçi odpovědný za vraždy devadesáti šesti politických odpůrců a osob považovaných za spolupracovníky srbských bezpečnostních složek. Jednotky pod jeho velením se podle rozsudku dopouštěly systematického perzekvování a nezákonného jednání. Soud zdůraznil, že se bývalý prezident na těchto činech aktivně podílel a přímo je podporoval. Vynesení rozsudku vyslechl obžalovaný v soudní síni mlčky a bez viditelných emocí.
Kromě samotných vražd byl bývalý kosovský lídr usvědčen také ze svévolného a nezákonného zadržování celkem tří set osmdesáti pěti lidí. Dalších více než tři sta osob bylo podle zjištění vyšetřovatelů vystaveno mučení ze strany ozbrojených složek. Shruba padesát obětí pak čelilo velmi krutému zacházení v provizorních vězeňských zařízeních. Všechna tato obvinění se vztahovala k obdobím ozbrojeného konfliktu na Balkáně.
Hashim Thaçi patřil v devadesátých letech ke klíčovým postavám Kosovské osvobozenecké armády, která vedla ozbrojený boj proti tehdejšímu bělehradskému režimu. Po skončení války se stal jedním z nejvýznamnějších politiků v zemi a postupně zastával nejvyšší státní funkce. Pro velké množství etnických Albánců v Kosovu zůstává i přes vážná obvinění stále respektovanou osobností a hrdinou boje za nezávislost. Zřízený mezinárodní tribunál naopak čelí na kosovském území značné neoblibě.
Sledování soudního procesu vyvolalo značné emoce jak v Kosovu, tak v sousedním Srbsku. Dědictví krvavého konfliktu z let 1998 až 1999 i pozdější vyhlášení nezávislosti představují trvalý zdroj napětí. Vztahy mezi etnickými Albánci a srbskou menšinou zůstávají i po letech mimořádně komplikované. Verdikt v Haagu byl proto vnímán s velkou pozorností na obou stranách hranice.
Zvláštní tribunál pro Kosovo sídlící v Nizozemsku se zabývá zločiny spáchanými v průběhu tehdejšího ozbrojeného střetu. Samotné vyhlášení samostatnosti Kosova v roce 2008 Srbsko nikdy neuznalo a území nadále považuje za svou součást. Rozsudek nad bývalou hlavou státu tak opět otevřel historické spory o interpretaci válečných událostí. Thaçi byl po vynesení verdiktu ponechán ve vazbě k odpykání uloženého trestu.
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Zdroj: Libor Novák