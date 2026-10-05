Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko

Severoatlantická aliance připravuje nový komplexní plán strategické obrany zaměřený na odražení případné ruské agrese proti svému východnímu křídlu. Strategický koncept nazvaný „Teorie vítězství“ (Theory of Victory) počítá s masivním zapojením bezpilotních prostředků a systémů využívajících umělou inteligenci přímo do obranných struktur aliance.
Detailní návrh této strategie, o kterém informovala agentura Bloomberg s odkazem na interní dokumenty a oficiální zdroje, má veřejnosti i spojencům představit velitel sil USA v Evropě a zároveň vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), americký generál Alexus Grynkewich. K oficiální prezentaci celého konceptu má dojít v Polsku dne 12. října 2026.
Existence chystaného plánu byla potvrzena přímo zástupci NATO pro redakci listu Kyiv Independent. Hlavním cílem generála Grynkewiche je jasně definovat postupy, jakými by Severoatlantická aliance reagovala na jakýkoliv pokus o narušení svého území, a zároveň uklidnit veřejnost ohledně plné připravenosti západních sil.
Doktrína staví na úzkém propojení tradičních konvenčních vojenských kapacit s nejnovějšími technologiemi, které vzešly z poznatků získaných během plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Aliance plánuje čelit potenciálnímu ruskému vpádu kombinací pozemních sil, pokročilých dronů a cílících systémů poháněných umělou inteligencí. Následným krokem spojeneckých vojsk by bylo rychlé zničení ruských velitelských a řídicích uzlů s cílem dosáhnout bleskového a rozhodujícího vítězství.
Zatímco oficiální představitelé Severoatlantické aliance shodně uvádějí, že bezprostřední konvenční útok ze strany Ruské federace v tuto chvíli nehrozí, opakovaně varují před narůstajícími riziky. Moskva se podle nich může pokusit otestovat odolnost a odhodlání východního křídla aliance prostřednictvím intenzivnějších hybridních operací nebo opakovaných incidentů v podobě narušení vzdušného prostoru bezpilotními letouny.
Nová strategie proto klade důraz na aktivní čelení těmto asymetrickým hrozbám, aniž by však ze strany NATO docházelo k jakýmkoliv zbytečným provokacím, které by mohly vést k nechtěné eskalaci konfliktu.
Napětí mezi Ruskem a západní aliancí dosahuje vysokých hodnot od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, přičemž Kreml pravidelně směřuje výhrůžky vůči členským státům NATO a zemím podporujícím Kyjev. Obavy spojenců navíc živí reálné incidenty na území Evropy, mezi něž patří přelety dronů v Polsku a Rumunsku nebo Moskvou řízené sabotážní akce zaznamenané v Estonsku a Německu.
Region Baltského moře je dlouhodobě označován za nejpravděpodobnější ohnisko případné konfrontace, přestože tamní vlády prozatím neevidují známky chystaného konvenčního útoku. Navzdory tomu estonské orgány nedávno potvrdily, že přesouvají jádro svých ozbrojených sil na nově rozšířenou základnu vzdálenou necelých padesát kilometrů od ruských hranic, aby byly lépe připraveny na jakýkoliv vývoj situace.
Generální tajemník NATO Mark Rutte je přitom přesvědčen, že alianci nehrozí bezprostřední hrozba ze strany Ruska. Moskvě každopádně vzkázal, že aliance je na případný ruský útok připravena a hodlá bránit každý metr území členských států.
Rutte bagatelizoval ruskou hrozbu ve vyjádření pro server Euronews. Zlehčoval i vyhrožování Moskvy jadernými zbraněmi. Kreml podle generálního tajemníka aliance, jejímž členským státem je i NATO, chce odvést pozornost od komplikací vlastní armády na Ukrajině. Rusové si prý uvědomují, že v přímé konfrontaci s NATO by neměli šanci.
"Připravili jsme to, máme na to plány. Platí to pro celé NATO," prohlásil nizozemský politik na obranném summitu ve středu v belgickém Bruselu. "Budeme bránit každý metr území NATO. Tato hrozba tady není, ale pokud se cokoliv stane, jsme připraveni tomu čelit," konstatoval Rutte.
V posledních dnech se například objevily zvěsti o možné ruské provokaci ve Středomoří. Podle informací španělského deníku El Mundo dorazilo varování amerických zpravodajců i do některých středoevropských států. Vlády Španělska, Francie a Itálie měly od americké CIA obdržet informaci, že jim hrozí útoky ruských dronů. Bezpilotní stroje by v takovém případě odstartovaly z kontejnerů ukrytých na lodích, uvedl zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany.
Moskva by se na jednu z vyjmenovaných jihoevropských zemí mohla zaměřit z toho důvodu, že v nich v příštím roce proběhnou důležité volby, ať už parlamentní nebo prezidentské. Cílem by bylo vyvolat ve společnosti strach.
Obavy z ruské provokace zesílily zejména ve východní Evropě. Polsko v předminulém týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Donald Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
Související
Ukrajinci varují. Rusové chystají operace na území NATO a EU
Trumpova administrativa organizuje setkání zástupců NATO. Většinu členů z něj ale vyloučila
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů
před 1 hodinou
Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko
před 3 hodinami
Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku
před 4 hodinami
OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
před 5 hodinami
Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu
před 6 hodinami
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
před 7 hodinami
Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy
před 8 hodinami
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
před 8 hodinami
Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?
před 9 hodinami
Na slovenské škole došlo k dalšímu incidentu. Žák chtěl bodnout spolužáka do krku, zasahovala policie
před 10 hodinami
První kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál Bolsonaro, porazil da Silvu
před 11 hodinami
Vědkyně na Sibiři zemřela na zápal plic neznámého původu. Lékaři monitorují stovky lidí
před 11 hodinami
Studentské nepokoje napříč Francií pokračují, vláda uzavřela stovky škol
před 12 hodinami
Jak mohlo dojít k incidentu letu Flydubai? S útokem uvnitř letadla po 11. září nikdo nepočítal
před 13 hodinami
USA po pokusu o útok stáhly z Británie všechny své bombardéry
před 14 hodinami
CNN: Po úniku neznámé infekce zemřela na Sibiři vědkyně. V Rusku zasedá protiepidemická komise
před 15 hodinami
Teplé podzimní počasí se s Českem rozloučí, potvrzuje předpověď
včera
Princ William by mohl najít cestu k bratrovi. Scénář už se nabízí
včera
Registrace ke zvláštnímu dlouhodobému pobytu začala. Týká se tisíců lidí
včera
Česko připravilo plán obnovy přírody. Návrh posoudí v EU
Jak bude v České republice vypadat krajina, do které se vrací polní ptáci nebo opylovači, přirozené propojení řek a území, kde se může rozlévat voda, stejně jako zemědělská půda i lesy, které lépe zadržují vodu a odolávají suchu nebo území měst a obcí s vyšším podílem zeleně, to všechno přináší první návrh Národního plánu na obnovu přírody.
Zdroj: Jan Hrabě