Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů

Libor Novák

5. října 2026 22:00

Eurofighter Royal Saudi Air Force
Eurofighter Royal Saudi Air Force Foto: cisco.com

Koalice vedená Saúdskou Arábií zahájila rozsáhlou leteckou kampaň proti Íránem podporovaným povstalcům z řad Húthíů v Jemenu. Do vojenské akce s názvem Úsvit Jemenu se zapojilo na sto stíhacích letounů, které poskytují leteckou podporu jednotkám mezinárodně uznávané jemenské vlády. Letecké údery směřovaly na pozice povstalců podél pobřeží Rudého moře i na severní oblasti včetně hlavního města Saná. Vládním silám se podle prohlášení koalice podařilo zajistit leteckou ochranu strategického průlivu Báb al-Mandab.

Mluvčí saúdské koalice Turki al-Máliki uvedl, že letecké síly zničily stovky cílů a obklíčily stovky povstaleckých bojovníků v okrese Dhubáb v blízkosti klíčové úžiny. Část ozbrojenců se z obklíčeného území a tamního letiště pokusila uprchnout na člunech přes Rudé moře. Souběžně s leteckými údery zahájily síly známé jako Brigády obrů pozemní ofenzívu na východním křídle pobřežních oblastí. Vládním jednotkám se podařilo přerušit klíčovou silniční trasu spojující města Muchá a Dhubáb.

Prezident saúdskoarabskou koalicí podporované jemenské vlády Rašád Alímí prohlásil, že trpělivost s povstalci definitivně přetekla a země vstupuje do rozhodující fáze svých dějin. Letecké údery zasáhly vedle metropole Saná také povstaleckou baštu Saada na severu země, kde se terčem bombardování stala velitelská a řídicí centra, vojenské tábory i sklady zbraní. Húthíové, kteří ovládají hlavní město od roku 2014, v předchozích týdnech uskutečnili rychlý postup podél západního pobřeží. Během této ofenzívy se jim podařilo dosáhnout úžiny Báb al-Mandab a obsadit v ní strategické ostrovy.

Zástupci Húthíů zprávy o svém ústupu odmítli a poukázali na exploze v zařízení ropné společnosti Saudi Aramco v blízkosti Rijádu. Podle povstalců je tento útok důkazem, že jsou stále schopni způsobit vážné škody na saúdskoarabské ropné infrastruktuře a ovlivnit globální ekonomiku. Obnovená vojenská spolupráce mezi saúdským letectvem a pohraničními silami navíc vychází z dohody mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Obě arabské mocnosti koordinovaly postup s cílem umožnit ozbrojencům podporovaným Emiráty postupovat podél pobřeží.

Pěchotní formace Brigády obrů zdůraznily, že se do pozemních bojů na straně vládních sil nezapojily žádné jiné pozemní jednotky. Tato vojenská skupina je úzce provázána s Přechodnou jižní radou, což je v Jemenu zakázané politické hnutí usilující o vytvoření samostatného státu na jihu země. Představitelé jižanských jednotek před poskytnutím své vojenské podpory požadovali politické záruky ohledně budoucího uspořádání státu. Saúdská politika v této oblasti se zatím potýká s dlouhodobě nevyřešenou otázkou uspořádání jemenské jižní oblasti.

Spolupráce mezi saúdskoarabským letectvem a jednotkami podporovanými Emiráty představuje výrazný obrat oproti předchozímu vývoji. Ještě v lednu saúdské letectvo bombardovalo zásilky zbraní dodávané z Emirátů pro síly Přechodné jižní rady. Tehdejší saúdské údery vedly ke stažení Emirátů z Jemenu, rozpuštění rady a k odchodu jejího lídra Ajdarúse al-Zubajdího do exilu. Stoupenci jižanského hnutí v reakci na to naplánovali na pozdější období demonstrace na podporu obnovení samostatného jižního státu.

Představitelé povstalecké  vlády uvedli, že saúdskému letectvu poskytují podporu také britské stíhačky. Podle zdrojů The Guardian se britská účast týká především doplňování paliva za letu pro saúdskoarabské stroje. Tuto formu logistické pomoci saúdské koalici již dříve oficiálně potvrdilo britské ministerstvo obrany.

Boje na pobřeží Rudého moře se rozhořely v době, kdy se v Rijádu sešli klíčoví ministři ze Saúdské Arábie, Pákistánu a Turecka. Zástupci těchto tří zemí jednají o možnostech podpory, kterou by Saúdská Arábie mohla potřebovat ke své ochraně před útoky ze strany Húthíů. Uvedené státy společně uzavřely obranný pakt, konkrétní podoba jeho fungování však zatím nebyla zveřejněna.

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