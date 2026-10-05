Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů

Koalice vedená Saúdskou Arábií zahájila rozsáhlou leteckou kampaň proti Íránem podporovaným povstalcům z řad Húthíů v Jemenu. Do vojenské akce s názvem Úsvit Jemenu se zapojilo na sto stíhacích letounů, které poskytují leteckou podporu jednotkám mezinárodně uznávané jemenské vlády. Letecké údery směřovaly na pozice povstalců podél pobřeží Rudého moře i na severní oblasti včetně hlavního města Saná. Vládním silám se podle prohlášení koalice podařilo zajistit leteckou ochranu strategického průlivu Báb al-Mandab.
Mluvčí saúdské koalice Turki al-Máliki uvedl, že letecké síly zničily stovky cílů a obklíčily stovky povstaleckých bojovníků v okrese Dhubáb v blízkosti klíčové úžiny. Část ozbrojenců se z obklíčeného území a tamního letiště pokusila uprchnout na člunech přes Rudé moře. Souběžně s leteckými údery zahájily síly známé jako Brigády obrů pozemní ofenzívu na východním křídle pobřežních oblastí. Vládním jednotkám se podařilo přerušit klíčovou silniční trasu spojující města Muchá a Dhubáb.
Prezident saúdskoarabskou koalicí podporované jemenské vlády Rašád Alímí prohlásil, že trpělivost s povstalci definitivně přetekla a země vstupuje do rozhodující fáze svých dějin. Letecké údery zasáhly vedle metropole Saná také povstaleckou baštu Saada na severu země, kde se terčem bombardování stala velitelská a řídicí centra, vojenské tábory i sklady zbraní. Húthíové, kteří ovládají hlavní město od roku 2014, v předchozích týdnech uskutečnili rychlý postup podél západního pobřeží. Během této ofenzívy se jim podařilo dosáhnout úžiny Báb al-Mandab a obsadit v ní strategické ostrovy.
Zástupci Húthíů zprávy o svém ústupu odmítli a poukázali na exploze v zařízení ropné společnosti Saudi Aramco v blízkosti Rijádu. Podle povstalců je tento útok důkazem, že jsou stále schopni způsobit vážné škody na saúdskoarabské ropné infrastruktuře a ovlivnit globální ekonomiku. Obnovená vojenská spolupráce mezi saúdským letectvem a pohraničními silami navíc vychází z dohody mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Obě arabské mocnosti koordinovaly postup s cílem umožnit ozbrojencům podporovaným Emiráty postupovat podél pobřeží.
Pěchotní formace Brigády obrů zdůraznily, že se do pozemních bojů na straně vládních sil nezapojily žádné jiné pozemní jednotky. Tato vojenská skupina je úzce provázána s Přechodnou jižní radou, což je v Jemenu zakázané politické hnutí usilující o vytvoření samostatného státu na jihu země. Představitelé jižanských jednotek před poskytnutím své vojenské podpory požadovali politické záruky ohledně budoucího uspořádání státu. Saúdská politika v této oblasti se zatím potýká s dlouhodobě nevyřešenou otázkou uspořádání jemenské jižní oblasti.
Spolupráce mezi saúdskoarabským letectvem a jednotkami podporovanými Emiráty představuje výrazný obrat oproti předchozímu vývoji. Ještě v lednu saúdské letectvo bombardovalo zásilky zbraní dodávané z Emirátů pro síly Přechodné jižní rady. Tehdejší saúdské údery vedly ke stažení Emirátů z Jemenu, rozpuštění rady a k odchodu jejího lídra Ajdarúse al-Zubajdího do exilu. Stoupenci jižanského hnutí v reakci na to naplánovali na pozdější období demonstrace na podporu obnovení samostatného jižního státu.
Představitelé povstalecké vlády uvedli, že saúdskému letectvu poskytují podporu také britské stíhačky. Podle zdrojů The Guardian se britská účast týká především doplňování paliva za letu pro saúdskoarabské stroje. Tuto formu logistické pomoci saúdské koalici již dříve oficiálně potvrdilo britské ministerstvo obrany.
Boje na pobřeží Rudého moře se rozhořely v době, kdy se v Rijádu sešli klíčoví ministři ze Saúdské Arábie, Pákistánu a Turecka. Zástupci těchto tří zemí jednají o možnostech podpory, kterou by Saúdská Arábie mohla potřebovat ke své ochraně před útoky ze strany Húthíů. Uvedené státy společně uzavřely obranný pakt, konkrétní podoba jeho fungování však zatím nebyla zveřejněna.
Související
Přestaňte vyzbrojovat jemenské povstalce, vyzvaly Írán v OSN státy G7
Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů
před 1 hodinou
Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko
před 3 hodinami
Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku
před 4 hodinami
OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
před 5 hodinami
Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu
před 6 hodinami
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
před 7 hodinami
Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy
před 8 hodinami
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
před 8 hodinami
Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?
před 9 hodinami
Na slovenské škole došlo k dalšímu incidentu. Žák chtěl bodnout spolužáka do krku, zasahovala policie
před 10 hodinami
První kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál Bolsonaro, porazil da Silvu
před 11 hodinami
Vědkyně na Sibiři zemřela na zápal plic neznámého původu. Lékaři monitorují stovky lidí
před 11 hodinami
Studentské nepokoje napříč Francií pokračují, vláda uzavřela stovky škol
před 12 hodinami
Jak mohlo dojít k incidentu letu Flydubai? S útokem uvnitř letadla po 11. září nikdo nepočítal
před 13 hodinami
USA po pokusu o útok stáhly z Británie všechny své bombardéry
před 14 hodinami
CNN: Po úniku neznámé infekce zemřela na Sibiři vědkyně. V Rusku zasedá protiepidemická komise
před 15 hodinami
Teplé podzimní počasí se s Českem rozloučí, potvrzuje předpověď
včera
Princ William by mohl najít cestu k bratrovi. Scénář už se nabízí
včera
Registrace ke zvláštnímu dlouhodobému pobytu začala. Týká se tisíců lidí
včera
Česko připravilo plán obnovy přírody. Návrh posoudí v EU
Jak bude v České republice vypadat krajina, do které se vrací polní ptáci nebo opylovači, přirozené propojení řek a území, kde se může rozlévat voda, stejně jako zemědělská půda i lesy, které lépe zadržují vodu a odolávají suchu nebo území měst a obcí s vyšším podílem zeleně, to všechno přináší první návrh Národního plánu na obnovu přírody.
Zdroj: Jan Hrabě