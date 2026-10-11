12 mrtvých, stovky zraněných. Hútíové provedli ničivý útok na letiště v Saúdské Arábii

Mezinárodní letiště Krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu se stalo terčem ničivého útoku jemenské povstalecké skupiny Hútíů, který si vyžádal nejméně dvanáct lidských životů a přes tři sta zraněných. Úder na hlavní vzdušný přístav saúdskoarabské metropole představuje nejtragičtější incident vůči tomuto významnému spojenci Spojených států za více než deset let a třetí útok na stejné letiště během jednoho týdne.
Podle vyjádření saúdskoarabského úřadu pro civilní letectví pro CNN mezi oběťmi na životech figurují čtyři občané Saúdské Arábie, dva obyvatelé z Bangladéše a po jednom zástupci ze Spojených států, Egypta, Jordánska, Sýrie, Palestiny a Súdánu. Celkem utrpělo zranění 309 lidí, přičemž mnozí z nich museli být urychleně transportováni do nemocnic sanitkami a vrtulníky, zatímco očití svědkové popsali dramatické okamžiky s hroutícími se stropy a troskami v odletových halách.
V důsledku útoku byla veškerá letecká provozní činnost na letišti obsluhujícím osmimilionovou metropoli dočasně zastavena a lety byly odkloněny jinam. Podle údajů sledovacích platforem bylo zrušeno zhruba pět set osmdesát letů, což ochromilo dopravní spojení a vedlo k tomu, že státy jako Spojené státy, Velká Británie, Španělsko a Kanada varovaly své občany před využíváním tohoto leteckého uzlu.
Šéf mediálního úřadu Hútíů po explozích oznámil, že skupina letiště úspěšně uzavřela, a zároveň varoval veškeré letecké společnosti před vstupem do saúdskoarabského vzdušného prostoru, který povstalci vyhlásili za vojenskou operační zónu. Saúdskoarabské velení koaličních sil posléze potvrdilo, že za útokem na osobní terminál, který zasáhl cestující i personál, stojí právě tato Íránem podporovaná ozbrojená frakce.
Americký prezident Donald Trump v reakci na událost uvedl, že se chystá hovořit se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, a označil útok za strašlivou událost. Na dotaz novinářů, zda Washington plánuje vojensky zasáhnout po boku Saúdské Arábie, prezident poznamenal, že situaci vyhodnocují a rozhodnutí padne velmi rychle, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil úmrtí amerického občana a útok ostře odsoudil.
K odsouzení násilí se připojil také generální tajemník OSN António Guterres, který zdůraznil, že útoky na civilisty a civilní infrastrukturu představují porušení mezinárodního práva. Incident obnažil přetrvávající zranitelnost saúdskoarabských obranných schopností v době, kdy království vede leteckou kampaň na podporu mezinárodně uznávané jemenské vlády bojující proti povstalcům na pevnině.
Občanská válka v Jemenu, která po letech relativního klidu výrazně eskalovala v průběhu minulého měsíce, představuje pro Rijád dlouhodobou bezpečnostní výzvu. Saúdská Arábie se jedenáct let snažila konflikt na své jižní hranici tlumit kombinací vojenské síly, mírových rozhovorů a obnovení diplomatických kontaktů s Teheránem, avšak řada strategických nesrovnalostí a ukončení spojenectví s emiráty zemi zanechaly v citlivé pozici.
V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci se saúdské vedení snaží znovu získat kontrolu nad vývojem v regionu a podporuje své jemenské partnery v nové rozsáhlé vojenské kampani s názvem Jemenský úsvit.
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Zdroj: Libor Novák