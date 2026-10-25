Děti se stále častěji přesouvají k závažným násilným činům, tvrdí Bradáčová. Trestní odpovědnost chce snížit

Libor Novák

25. října 2026 17:27

Lenka Bradáčová
Lenka Bradáčová Foto: Michael Cabal / INCORP images

V nedělním diskusním pořadu České televize se přední političtí představitelé a odborníci sešli k debatě palčivém tématu dětské kriminality. Pozvání do studia přijali ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, exministryně spravedlnosti Eva Decroix, předsedkyně ústavně-právního výboru Renata Vesecká a bývalý prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Významnou část diskuze vyplnilo téma vývoje kriminality mládeže, k němuž se podrobně vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Podle jejích slov se sice celkový objem kriminality nezvyšuje, avšak radikálně se mění její typ a struktura. Děti se namísto dřívějších krádeží stále častěji přesouvají k závažným násilným činům včetně vražd.

Tento znepokojivý trend podle Bradáčové odráží širší radikalizaci celé společnosti, rodinného prostředí a rovněž přetrvávající nedostatek péče o duševní zdraví. Zmíněný fenomén označila za ryze multidisciplinární problém, který nelze řešit izolovaně. Úpravám ze strany rezortu spravedlnosti tak musí bezpodmínečně předcházet cílená opatření v oblastech školství a zdravotnictví.

V souvislosti s uvažovaným snížením věkové hranice trestní odpovědnosti ze současných patnácti na třináct let státní zástupkyně připomněla nutnost zásadní proměny nápravných zařízení. Současný systém výchovných ústavů totiž podle ní není plně funkční a případné snižování věkové hranice s ním musí jít ruku v ruce. Ministerstvo spravedlnosti tuto legislativní změnu aktuálně zvažuje.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc s tímto pohledem souhlasil a potvrdil, že vládní rezorty již podnikají konkrétní kroky. Vznikla speciální pracovní skupina sdružující zástupce ministerstev práce, školství, zdravotnictví a spravedlnosti. Podle jeho vyjádření je nezbytné upravit fungování ústavů tak, aby v nich děti v těžkých životních situacích nebyly umisťovány společně s těmi, které spáchaly závažné trestné činy.

Oponovala mu však bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix, podle níž kořen problému neleží ve snižování věkové hranice pro trestní odpovědnost. Soudy podle ní již v současnosti mohou mladistvým pachatelům ukládat konkrétní výchovná opatření, avšak ty v praxi řádně nefungují. Právě v nefunkčnosti stávajících nástrojů vidí ODS hlavní prostor pro budoucí a skutečně smysluplné změny.

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Zdroj: Libor Novák

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