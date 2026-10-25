V Praze se demonstruje proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky

Na pražském Staroměstském náměstí odstartovala v neděli odpoledne protestní demonstrace proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky. Shromáždění svolal spolek Milion chvilek pro demokracii na šestnáctou hodinu odpolední. Akce reaguje na rychlé projednávání sporného vládního návrhu v Poslanecké sněmovně a lidé už před začátkem náměstí prakticky zaplnili.
Podle vyjádření pořadatelů by financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu vážně ohrozilo jejich nezávislost. Organizátoři kritizují především způsob, jakým vládní většina prosadila posunutí návrhu do dalšího legislativního procesu. Veřejnost proto vyzvali k aktivní účasti na nedělním protestu.
Zástupci spolku v tiskovém prohlášení uvedli, že premiér podle nich hraje vabank a ve snaze upevnit svou moc ztratil poslední zábrany. Podle jejich slov se předseda vlády rozhodl reagovat na dřívější politické situace velmi radikálními kroky. Zároveň však pořadatelé zdůraznili, že demonstrace musí proběhnout naprosto pokojně.
Spolek ve svých výzvách důrazně odmítl jakékoliv projevy násilí nebo porušování platných zákonů. Účastníci mají vyjádřit svůj nesouhlas klidným a spořádaným způsobem přímo v centru hlavního města. Odezva veřejnosti na vládní kroky se přitom objevila již v průběhu samotného sněmovního jednání.
Odpor občanů se projevil už v předchozích dnech přímo před budovou Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí. Lidé tam přicházeli vyjádřit nespokojenost s rychlostí a podobou projednávání celého zákona. Atmosféra v okolí parlamentu byla během víkendu značně napjatá.
Demonstrace, jejichž symbolem se staly papírové večerníčkovské čepice, začaly už v sobotu v Liberci či Hradci Králové a postupně se rozšířily do dalších měst včetně Brna, kde se sešly tisíce lidí, přičemž vše vrcholí právě dnešním shromážděním na pražském Staroměstském náměstí.
Protestní akce v regionech odstartovaly za účasti stovek nespokojených občanů, kteří do ulic přinesli transparenty s výmluvnými nápady odmítajícími stupňující se politický vliv na veřejnoprávní instituce. Demonstranti i řečníci upozorňovali na varovné příklady z okolních států, kde politické ovlivňování médií vedlo k výraznému potlačení svobody slova a pluralitní debaty.
V Liberci se k protestujícím připojil také tamní hejtman a senátor Martin Půta, který varoval před směřováním k modelům známým ze zahraničí. Připomněl situaci v Maďarsku či Polsku a důrazně podotkl, že česká společnost si zaslouží svobodná a nezávislá média, která neslouží zájmům aktuální politické moci.
Vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů dokázala posunout návrh do dalšího projednávání v sobotu brzy ráno v půl páté. Stalo se tak poté, co vládní většina prosadila pevný čas hlasování na základě návrhu šéfa dolní komory Tomia Okamury. Návrh tak prozatím úspěšně prošel prvním čtením.
Premiér Andrej Babiš však jakoukoliv kritiku a obavy z ohrožení demokracie či zestátnění médií důrazně odmítá. Podle jeho vyjádření jde o splnění slibu daného voličům před volbami. Vládní představitelé trvají na tom, že zrušení koncesionářských poplatků je plně v souladu s jejich programem.
Debata kolem budoucího financování médií veřejné služby nadále rozděluje politickou scénu i širokou veřejnost. Nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí má být dalším vyvrcholením občanského odporu proti těmto vládním krokům.
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Zdroj: Libor Novák