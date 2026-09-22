Přestaňte vyzbrojovat jemenské povstalce, vyzvaly Írán v OSN státy G7

Ministři zahraničí zemí skupiny G7 ve společném prohlášení vyzvali Írán, aby okamžitě ukončil vyzbrojování a podporu povstaleckého hnutí Hútíů v Jemenu. Zástupci nejvyspělejších ekonomik zároveň ostrými slovy odsoudili pokračující útoky této proíránské skupiny na Saúdskou Arábii. Podle šéfů diplomacií představuje nedávná eskalace bojů proti saúdskoarabským vládním silám vážnou hrozbu pro regionální i globální energetickou bezpečnost. Prohlášení bylo zveřejněno v souvislosti se setkáním na okraji výročního Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
Zástupci Spojeného království, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Spojených států amerických vyzvali Hútíe k okamžitému zastavení všech vojenských akcí. Povstalci by podle nich měli ukončit veškeré hrozby i útoky vedené proti civilním námořním plavidlům a v dobré víře se vrátit k politickému procesu. Jednání povstalců označili ministři za nebezpečný vzorec eskalace, který riskuje další prohloubení konfliktu. Tento vývoj podle skupiny G7 narušuje mezinárodní obchod a vytváří celosvětovou hospodářskou nestabilitu.
Ministři ve svém stanovisku dále potvrdili pokračující podporu legitimní vládní moci v Jemenu. Zároveň zdůraznili pevný závazek skupiny G7 vůči jednotě, suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti této arabské země. Prohlášení přichází v době, kdy v New Yorku začíná zasedání Valného shromáždění OSN, na kterém má vystoupit také íránský prezident Masúd Pezeškiján. Teherán dlouhodobě odmítá obvinění z dodávek zbraní jemenskému hnutí a tvrdí, že povstalce podporuje výhradně na politické úrovni.
Dramatická bezpečnostní situace vyhnala v posledních dnech ze svých domovů tisíce jemenských uprchlíků. Tito lidé opustili domovy poté, co proíránské síly ovládly území podél pobřeží Rudého moře. Povstalci obsadili také strategickou oblast v blízkosti průlivu Báb al-Mandab, který představuje klíčovou bránu pro globální námořní obchod. Podle odhadů Organizace spojených národů bylo náhlým nárůstem bojů v pobřežním pásmu celkově vysídleno již více než 120 tisíc lidí.
Eskalace konfliktu si vyžádala řadu obětí přímo na jemenské půdě. Při saúdskoarabských náletech na strategické přístavní město Muchá zahynulo podle informací agentury AFP nejméně šest lidí. Mezi oběťmi tohoto úderu byly podle médií napojených na Hútíe dvě děti a jedna žena, přičemž dalších osm osob utrpělo zranění. Město Muchá ovládli povstalci ze sil věrných mezinárodně uznávané vládě začátkem tohoto měsíce. Saúdská Arábie se k tomuto konkrétnímu leteckému útoku bezprostředně nevyjádřila.
Hútíové v reakci na saúdskoarabské operace vyslali stovky bezpilotních letounů a raket na města a infrastrukturu v jihozápadní části Saúdské Arábie. Terčem těchto útoků se stalo mimo jiné také saúdské hlavní město Rijád. Saúdská Arábie, která stojí v čele koalice podporující jemenskou vládu, reagovala stovkami odvetných leteckých úderů v regionu. Povstalci tvrdí, že údery na saúdské území jsou odvetou za blokádu svých přístavů a letišť ze strany saúdskoarabských sil.
Britský premiér Andy Burnham oznámil, že Spojené království poskytne Saúdské Arábii vojenskou pomoc v podobě obranného doplňování paliva za letu. Do této operace bude zapojeno jedno britské letadlo typu Voyager operující ze základny Akrotiri na Kypru. Burnham upřesnil, že toto rozhodnutí přijal na základě přímé žádosti Saúdské Arábie a po konzultaci s ministrem obrany Wesem Streetingem a ministrem zahraničí Edem Milibandem. Francie podle diplomatických zdrojů rovněž přislíbila podporu zaměřenou na zabezpečení saúdské energetické infrastruktury.
O vojenskou pomoc požádal saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán také amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům však několik týdnů váhal, zda na saúdskou žádost o pomoc v boji proti Hútíům zareaguje. Americký prezident dříve uvedl pro stanici Fox News, že se nachází ve fázi rozhodování ohledně dalších kroků v rámci konfliktu spojeného s Íránem. Zastupitelské úřady Spojených států na Blízkém východě vydaly v neděli nové bezpečnostní výstrahy v reakci na vyostření bojů.
Hútíové se otevřeně hlásí k takzvané ose odporu vedené Íránem, která je namířena proti Izraeli, Spojeným státům a Západu. Součástí tohoto spojenectví jsou také ozbrojené skupiny jako palestinský Hamás nebo libanonské hnutí Hizballáh. Přestože Teherán odmítá porušování zbraňového embarga OSN, západní námořní síly v minulosti opakovaně zachytily zásilky íránských zbraní mířící do Jemenu. Zpráva panelu expertů OSN z roku 2024 dospěla k závěru, že se Hútíové proměnili v silnou vojenskou organizaci díky dodávkám materiálu, výcviku a pomoci od íránských Revolučních gard a specialistů z Hizballáhu.
Občanská válka v Jemenu trvá od roku 2014, kdy Hútíové svrhli vládu v hlavním městě Saná. Konflikt výrazně eskaloval v roce 2015 po vojenské intervenci koalice arabských států vedené Saúdskou Arábií. Neformální příměří, které platilo čtyři roky, se začalo rozpadat v červenci po vyhlášení námořní blokády ze strany povstalců. Hútíové od té doby podnikají raketové a dronové útoky na saúdská letiště, ropná zařízení a tankery v Rudém moři. Od ovládnutí úžiny Báb al-Mandab deklarují, že nepředstavují hrozbu pro mezinárodní přepravu, ale budou dál útočit na plavidla ze Saúdské Arábie.
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Zdroj: Libor Novák