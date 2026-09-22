Debaty o "připojení" k EU rezonují Kanadou. Mladí se těší na studium, starší na dovolenou

Návrh kanadského premiéra Marka Carneyho na vytvoření nového typu partnerství s Evropskou unií vyvolal podle BBC mezi obyvateli Kanady vlnu zájmu a nadšení. Předseda vlády ve svém projevu před Evropským parlamentem ve Štrasburku podpořil myšlenku takzvaného přidruženého členství a vyzval k hlubší spolupráci v oblasti obrany či energetiky. Součástí jeho vize je také možnost, aby mladí lidé z obou stran Atlantiku mohli volně žít, pracovat a studovat na druhém kontinentu. Carney zároveň nadhodil možnost zapojení Kanady do evropského stipendijního programu Erasmus+.
Zpráva o možném otevření evropských hranic se rychle rozšířila po celé zemi a setkala se s pozitivními ohlasy na sociálních sítích i na veřejnosti. Lidé vítají především vyhlídku na snazší cestování a odstranění administrativních překážek, jako jsou pracovní víza a povolení k pobytu. Pro mladou generaci představuje tento plán šanci na získání zkušeností v zahraničí a přístup ke studiu na evropských univerzitách. Zástupci starší generace zase vyzdvihují usnadnění pobytů v jihoevropských zemích během zimních měsíců.
Odborníci však upozorňují, že cesta k naplnění těchto plánů bude zdlouhavá a složitá. Status přidruženého člena v současném právním rámci Evropské unie vůbec neexistuje a jeho vytvoření by si vyžadovalo dlouholetá jednání. Jakákoli taková dohoda by navíc musela získat jednomyslný souhlas všech sedmadvaceti členských států Evropské unie. Kanadská veřejnost si je vědoma, že balení kufrů na cestu do Evropy je zatím předčasné.
Rostoucí zájem o Evropu odráží také narůstající frustraci obyvatel Kanady ze vztahů se sousedními Spojenými státy. Obchodní válka rozpoutaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ostrá rétorika vůči severnímu sousedovi vyvolávají v kanadské společnosti nejistotu. Mnoho obyvatel pociťuje vůči nepredikovatelnému postupu Washingtonu skepsi a obrací se k Evropě jako k partnerovi, který nabízí větší stabilitu a hodnotovou blízkost. Evropský kontinent je tak pro mnohé Kanaďany atraktivnější alternativou než dříve.
Ekonomická závislost Kanady na jejím jižním sousedovi zůstává zásadní, neboť směřuje do Spojených států až sedmdesát dva procent kanadského vývozu. Mark Carney byl do čela vlády zvolen mimo jiné s příslibem, že zaujme vůči americkému tlaku tvrdý postoj a rozšíří ekonomické obzory země. Podle průzkumu společnosti Abacus Data si osmdesát procent Kanaďanů přeje prohloubení strategické spolupráce s Evropskou unií a více než polovina se cítí mít k Evropě blíže než k Americe. Více než polovina populace navíc uvádí své evropské kořeny.
Předložené vize však narážejí na kritiku ze strany opozičních konzervativních poslanců, kteří požadují konkrétní detaily. Poslanec Adam Chambers upozornil, že návrh může být buď smysluplnou iniciativou, nebo pouhými prázdnými gesty. Zároveň připomněl existující Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu známou jako CETA, která stále čeká na ratifikaci v několika členských zemích Evropské unie. Bez dokončení stávajících závazků je podle opozice vytváření nových svazků diskutabilní.
Přestože mnozí obyvatelé Kanady snahu o sblížení s Evropou vítají, část veřejnosti varuje před úplným zanedbáváním vztahů s jižním sousedem. Podle některých hlasů přináší budování mostů s Evropou nové finanční prostředky i kulturní obohacení. Zároveň však zdůrazňují, že Spojené státy zůstávají přirozeným sousedem a oba partneři mají pro Kanadu rovnocennou hodnotu. Vztah k Washingtonu tak podle nich musí zůstat zachován i přes trvající napětí.
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Zdroj: Libor Novák