Ukrajina podnikla v poslední den voleb dosud největší dronový útok na Moskvu

Ukrajina podnikla svůj dosud největší dronový útok na ruské hlavní město Moskvu a její okolí. K masivní události došlo během závěrečného dne ruských parlamentních voleb. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během noci bylo sestřeleno více než 1 900 dronů, osm řízených leteckých bomb, osm střel s plochou dráhou letu a čtyři rakety. Kyjev přesný počet vystřelených bezpilotních prostředků a projektilů oficiálně nepotvrdil.
Noční útoky si v Moskevské oblasti vyžádaly oběti na životě a způsobily škody v majoritní rafinérii. Moskevský starosta Sergej Sobjanin přímo spojil tento útok s probíhajícím hlasováním a prohlásil, že akce byla plánována s cílem narušit volby. Podle starostových slov se však nepříteli tento záměr nepodařilo naplnit. Hlasování představuje první parlamentní volby v Rusku od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Očekává se, že v parlamentních volbách zvítězí strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina, jelikož v zemi chybí jakákoliv důvěryhodná opozice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útoky na ruské území ocenil v prohlášení na platformě Telegram, samotné volby však nezmínil. Mezi územími, kde se hlasuje, jsou i čtyři ukrajinské regiony, které Rusko nelegálně anektovalo, ačkoliv je nemá plně pod kontrolou. Zelenskyj zdůraznil, že dálkové údery měly v Moskevské oblasti značný dopad na zařízení, jež přinášejí miliardy dolarů na financování válečné mašinerie.
Generální štáb ukrajinské armády později upřesnil, že hlavním cílem operace byla rafinérie Gazpromněfť-Moskva ve čtvrti Kapotňa. Tento závod patří z hlediska objemu zpracování mezi největší rafinérie v celé Ruské federaci. Útok se uskutečnil v době, kdy ukrajinský prezident nadále usiluje o získání dalších zachytávacích raket systému Patriot. Snahy o posílení protivzdušné obrany probíhají souběžně s rozhovory mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem o ukončení války.
Volodymyr Zelenskyj v neděli telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jejich rozhovor označil za velmi důležitý. Obě hlavy států se dohodly na osobním setkání v New Yorku při příležitosti nadcházejícího zasedání Valného shromáždění OSN. Ukrajinský lídr na síti X poděkoval Trumpovi za nedávnou návštěvu amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa a prezidentova zetě Jareda Kushnera v Kyjevě. Zelenskyj zdůraznil, že mírový proces zůstává pro Ukrajinu prioritou číslo jedna a země je připravena k podniknutí vážných kroků.
Ukrajinský prezident vyjádřil díky také za podpis zákona o sankcích proti Rusku, který nese jméno zesnulého senátora Lindseye Grahama. Televize CNN v této souvislosti požádala Bílý dům o oficiální komentář. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin upřesnil, že v blízkosti hlavního města bylo zneškodněno přibližně 450 dronů. Několik bezpilotních letounů však proniklo až do areálu moskevské rafinérie a jeden zasáhl obytnou budovu.
Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov potvrdil, že při úderech zahynuli tři lidé, z nichž jeden podlehl svým zraněním v nemocnici. Během nočních útoků bylo v tomto regionu zraněno dalších dvacet osob včetně tří dětí. Dalších devět zraněných lidí hlásily místní úřady z Bělgorodské oblasti nacházející se na jihu Ruska. Současně s ukrajinskou operací pokračovala také ruská armáda v rozsáhlých útocích na ukrajinské území pomocí dronů a raket.
Šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko informoval, že ruské noční útoky připravily o život tři děti a jednu ženu. Ruské síly zasahují Ukrajinu a zejména hlavní město Kyjev téměř nepřetržitými vzdušnými údery již téměř celý měsíc. Prezident Zelenskyj uvedl, že jen za tento týden Rusko proti Ukrajině vyslalo přes 2 000 útočných dronů, 1 700 leteckých bomb a 19 raket různých typů.
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Zdroj: Jan Hrabě