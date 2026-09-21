Předpověď počasí na týden. Meteorologové přiznali určitou nejistotu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. září 2026 7:00

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.
Podzimní příroda, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

V Česku právě začíná týden, během kterého začne po meteorologickém i astronomický podzim. Meteorologové slibují, že dorazí i babí léto s odpoledními teplotami kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

V prvních dvou dnech tohoto týdne má převažovat velká oblačnost, kdy zejména v severovýchodní polovině území občas zaprší. Ranní teploty budou nejčastěji mezi 11 až 6 °C, přes den vystoupají jen na 12 až 17 °C. Pocitovou teplotu navíc sníží čerstvý severozápadní vítr.

Ve středu už může být na řadě míst slunečno, ovšem v Jeseníkách a Beskydech se ještě v první polovině dne vyskytnou doznívají přeháňky. "Ranní minima budou 8 až 4 °C, při uklidnění větru hlavně v Čechách ale mohou klesnout na hodnoty kolem 2 °C a vyskytnou se přízemní mrazíky. Během dne se oteplí na 14 až 19 °C," uvedli meteorologové.

Do konce pracovního týdne se pak očekává velká oblačnost, kterou místy doprovodí déšť. Ve čtvrtek bude pravděpodobnější v Čechách, o den později na severu a severovýchodě republiky. Ranní minima budou ve čtvrtek kolem 5 °C, v pátek kolem 7 °C, odpolední maxima zůstanou nejčastěji v rozmezí od 14 do 19 °C.

"Ačkoli je to zatím jen nejistá 'ochutnávka', víkend může přinést počasí babího léta, tedy slunečnou oblohu a odpoledne poměrně teplo. Po ránu se sice opět může objevit přízemní mráz a ojediněle i mlhy, odpolední teploty ale postupně mohou zamířit na hodnoty kolem 20 °C," dodali experti. 

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