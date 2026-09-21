Trump oznámil vznik "AI Force", jednotky zaměřené na umělou inteligenci

Americký prezident Donald Trump oznámil záměr vytvořit novou složku zaměřenou na umělou inteligenci a jmenovat speciálního zmocněnce pro tuto oblast. Ve svém příspěvku na sociálních sítích zdůraznil, že jeho administrativa nebude růst tohoto odvětví žádným způsobem brzdit ani omezovat. Šéf Bílého domu se tím jednoznačně vymezil proti výzvám ke zpomalení vývoje výpočetních systémů a zavádění přísnějších bezpečnostních pojistek. Podrobnější detaily ani časový harmonogram realizace svého plánu však nepředstavil.
Trump označil umělou inteligenci za další průmyslovou revoluci nebo internet, přičemž její dopad má být ještě výraznější. Podle jeho slov by tento sektor mohl v budoucnu tvořit až čtvrtinu hrubého domácího produktu Spojených států. Vývoj pokročilých technologií představuje klíčové bojiště v soupeření mezi Washingtonem a Pekingem, neboť obě největší světové ekonomiky usilují o získání technologické převahy. Téma by mělo být rovněž předmětem jednání během nadcházejícího setkání amerického prezidenta s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.
Postoj americké administrativy spoléhá na stávající trestní a občanskoprávní systém, který má postihovat případné aktéry zneužívající nové technologie ke škodlivým účelům. Trump současně zopakoval své dřívější tvrzení, podle něhož jsou obavy z možných rizik spojených s vývojem umělé inteligence pouhým výmyslem. Reagoval tak na narůstající varování odborníků i vědců, kteří upozorňují na nedostatečnou kontrolu nad autonomními systémy. Někteří současní i bývalí výzkumníci dokonce tvrdí, že nekontrolovaný vývoj může ohrozit samotnou existenci lidstva.
Přední technologické firmy v současnosti soupeří o vyvinutí takzvané superinteligence, tedy teoretické technologie překonávající lidské schopnosti. Společnosti jako Anthropic, OpenAI či Google, které stojí za populárními modely Claude, ChatGPT a Gemini, v nedávné době zaznamenaly bezpečnostní incidenty. V několika případech byly jejich systémy zneužity k nekalým aktivitám nebo čelily narušení bezpečnosti. Šéf společnosti Anthropic Dario Amodei proto vyzval ke zpomalení vývoje a zavedení nezávislého monitorování celého odvětví.
S Amodeiho návrhem na dočasné zvolnění tempa a zavedení regulačních rámců souhlasí také šéf OpenAI Sam Altman a vlastník firmy xAI Elon Musk. Spoluzakladatel společnosti Anthropic Jack Clark v rozhovoru pro stanici BBC uvedl, že by pro průmysl mohlo být povinné zavedení bezpečnostního mechanismu pro nouzové vypnutí pod dohledem třetí strany. Zákonodárci ve Spojených státech na základě těchto varování připravují novou legislativu. Sam Altman však upozornil, že orgány ve Washingtonu stěží stíhají držet krok s překotným vývojem technologií.
Podle Altmana by veřejnost měla vnímat odpovědnost technologických firem a důvěřovat jim, že zajistí bezpečnost svých produktů vlastními silami. Podobná diskuse o regulaci a rizikách v oblasti lidských práv probíhá rovněž ve Velké Británii. Tamní poslanci a členové Sněmovny lordů dospěli k závěru, že stávající právní předpisy nejsou na rychlý růst umělé inteligence dostatečně připraveny. Výbor pro lidská práva britského parlamentu proto ve své zprávě vyzval k přijetí nového zákona, který by dokázal čelit rozsahu a závažnosti těchto hrozeb.
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