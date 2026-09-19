Skandál v americké armádě. Analytik použil AI a málem vyvolal válku s Čínou

Umělá inteligence umí lidem zjednodušit i zkomplikovat život. Podle zjištění americké stanice CNN málem letos způsobila konflikt mezi USA a Čínou, když pro analytika velitelství speciálních operací špatně vyhodnotila, jaký náklad se nachází na čínské lodi.
K incidentu mělo dojít na jaře v úvodní fázi války mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Tehdy pracovali Američané se zpravodajskou informací, že čínská loď na Blízkém východě přepravuje součástky pro jaderný program.
Pentagon v reakci zahájil přípravy zadržení plavidla, tvrdí zdroje CNN. Podle dvou zdrojů se na operaci chystali příslušníci amerických ozbrojených sil. Dokonce už měla do vzduch vzlétnout letadla. K nalodění na čínské plavidlo však nakonec nedošlo.
Představitelé americké armády se totiž na poslední chvíli začali zabývat zprávou analytika velitelství speciálních operací a odhalili, že mu s ní pomohla umělá inteligence, která nesprávně identifikovala náklad. Novinářům se nepodařilo zjistit, v čem přesně chybný úsudek spočíval.
Jeden z informátorů CNN označil zprávu od analytika za "zcela nepravdivou" a zdůraznil, že málem vyvolala válku. Případná operace amerických jednotek proti čínské lodi by totiž mohla vést k nechtěné eskalaci a konfliktu mezi oběma zeměmi.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Americká armáda (U.S. ARMY) , umělá inteligence (AI) , USA (Spojené státy americké) , Čína , Írán
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Zdroj: Libor Novák