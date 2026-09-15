Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru

Američané poprvé přiznali, že na oběžné dráze mají zbraně, které mohou Vesmírné síly použít proti nepřátelům. Upozornil na to web Air and Space. Zástupci Pentagonu si veškeré detaily nechávají pro sebe, přesto se domnívají, že vyjádření pomůže s odstrašeným nepřátel.
O přítomnosti zbraní na oběžné dráze se poprvé zmínil vedoucí představitel amerických vzdušných sil Troy Meink během pondělní konference Air, Space and Cyber Conference v National Harbor ve státě Maryland. Podle zmíněného webu jde o zatím nejpřímější vyjádření Pentagonu ohledně amerických vesmírných možností.
"Vesmírné síly teď mají na oběžné dráze zbraně na kontrolu vesmíru, které jsou schopné chránit společné ozbrojené síly před nepřátelskými kroky protivníků," prohlásil Meink. Později zdůraznil, že šlo o záměrnou a dobře promyšlenou formulaci.
V tuto chvíli nejsou známé jakékoliv podrobnosti o amerických zbraňových systémech ve vesmíru. Například se neví, zda jde o kinetické zbraně. Meink je každopádně přesvědčen, že i obecně formulované vyjádření může posílit odstrašení. "Nebudeme mluvit o konkrétnostech toho, co děláme, ani o tom, zda jsme něco testovali," dodal.
Vesmírné síly Spojených států amerických (United States Space Force) jsou relativně novou složkou amerických ozbrojených sil. Vznikly na konci roku 2019, kdy se vyčlenily z letectva, kde již od počátku 80. let minulého století existovalo velitelství pro vesmírný boj.
USSF sídlí v Pentagonu, ale jejich velitelství se nachází na Vandenbergově letecké základně v Kalifornii. Jejich úkolem je ochraňovat zájmy Spojených států ve vesmíru, odrazovat agresory a provádět vesmírné operace.
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Americká armáda (U.S. ARMY) , americké vesmírné síly (U.S. Space Force) , Pentagon , zbraně , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Libor Novák