Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby

Španělský ministerský předseda Pedro Sánchez v pondělí v televizním projevu oznámil vyhlášení předčasných parlamentních voleb, které se uskuteční 29. listopadu. Reagoval tak na páteční rozhodnutí parlamentu, který zamítl nouzová opatření jeho menšinové vlády určená k řešení akutní bytové krize. Sánchez, který vládne od roku 2018, využil tento krok k výzvě vůči voličům v době rozsáhlých společenských protestů a rostoucího politického napětí v zemi.
Bezprostřední příčinou vypsání voleb bylo hlasování o dvou vládních dekretech, jež měly přinést zásadní regulaci trhu s bydlením. Návrhy zahrnovaly například zákaz vyklizování nemovitostí až do roku 2030 či přísnější pravidla pro krátkodobé pronájmy a pronájmy jednotlivých pokojů. Vládní legislativu však v Kongresu společně zablokovaly opoziční pravicové strany — konzervativní Lidová strana (PP), krajně pravicové hnutí Vox a katalánská pro-nezávislostní strana Junts. Opozice argumentovala tím, že řešením krize je nová výstavba, nikoli státní regulace.
Odmítnutí dekretů vyvolalo vlnu hněvu u veřejnosti, která již několik týdnů masově protestuje v ulicích španělských měst. Hněv lidu rozdmýchal zejména nedávný případ sedmaosmdesátileté ženy v Madridu, jež byla po sedmdesáti letech nucena opustit svůj byt poté, co jí investiční fond zvýšil nájemné o více než dvě stě procent. Protesty vyvrcholily víkendovými demonstracemi, kterých se v hlavním městě zúčastnily desítky až stovky tisíc lidí, přičemž na centrálním náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko připomínající protestní hnutí z roku 2011.
Sánchez ve svém projevu zdůraznil, že nadcházející volby budou zásadním rozhodnutím o budoucím směřování Španělska v éře technologických a klimatických změn. Vyzval voliče, aby si vybrali mezi progresivní vládou, která brání sociální spravedlnost, a pravicovou vlnou, jež by podle něj přinesla návrat zpět a omezení těžce vybojovaných svobod. Předseda konzervativní Lidové strany Alberto Núñez Feijóo i lídr hnutí Vox Santiago Abascal vypsání voleb přivítali jako dlouho očekávanou příležitost ukončit Sánchezovo působení v čele státu.
Předčasné volby představují pro Sáncheze riskantní, ale pragmatický manévr v situaci, kdy byla jeho menšinová koalice se stranu Sumar značně oslabena. Vláda se opírala o křehkou podporu katalánských separatistických stran a již tři roky nedokázala v parlamentu prosadit státní rozpočet. Kabinet navíc čelil dlouhodobému tlaku kvůli zvládání migrační krize ve španělské severoafrické enklávě Ceuta, kam během pouhých dvou dnů nelegálně překročily hranice desítky tisíc lidí.
Postavení předsedy vlády i jeho nejbližšího okolí v posledních dvou letech výrazně zkomplikovala také série korupčních skandálů. Sánchezův bratr David byl nedávno soudem potrestán devítiletým zákazem výkonu veřejných funkcí za úřední pochybení a premiérova manželka Begoña Gómezová čelí obžalobě ze zpronevěry, zneužití vlivu a korupce v podnikání. Sánchez veškerá obvinění odmítá a označuje je za kampaň svých politických protivníků, přesto doufá, že zaměření předvolebního boje na téma bydlení dokáže mobilizovat levicové voliče a udrží ho u moci.
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Zdroj: Jan Hrabě