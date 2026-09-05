Evropa zažívá další vlnu veder. Ve Španělsku padl letošní teplotní rekord

V Česku se počasí vyvíjí jinak, ačkoliv v pátek se očekávaly tropické teploty na jižní Moravě, ale do některých částí Evropy se vrátilo horké letní počasí. Upozornila na to britská BBC. Nad 40 stupňů vystoupila odpolední maxima například ve Francii či Španělsku.
Tropické počasí na začátku září má své vysvětlení. Do Evropy se v předchozím průběhu týdne dostal horký vzduch ze severní Afriky, a to především nad Pyrenejský poloostrov. Ve čtvrtek dokonce padl letošní španělský teplotní rekord. Ve městě El Granado na jihozápadě země bylo 45,7 °C. Není přitom obvyklé, aby nejtepleji za celý rok nebylo v červenci či srpnu, upozornila BBC.
Horko se rozšiřuje do dalších oblastí, konkrétně severovýchodně od Španělska do dalších částí jižní Evropy. Ve Španělsku, Francii, Bosně a Hercegovině a Srbsku platí pro sobotu varování před extrémním vedrem. Na Pyrenejském poloostrově budou teploty stoupat nad 40 stupňů o víkendu i na začátku příštího týdne.
Na jihu Francie se v následujících dnech očekávají odpolední maxima nad 30 stupňů. Dokonce mohou atakovat i čtyřicítku. Například v Řecku a Turecku se po vlně veder začíná ochlazovat. Teplota vody ve Středozemním moři je nadále až o čtyři stupně vyšší, než bývá zvykem.
V Česku momentálně panuje příjemné počasí, jaké se na přelomu léta a podzimu očekává. Sobotní maxima vystoupí na 19 až 24 °C, na jihovýchodě až na 26 °C. Neděle bude ještě o něco chladnější. Odpoledne při slunečném počasí se teploty dostanou kolem 20 °C, na 24 °C může teplota vystoupit na jihu Moravy.
Teplotní rekordy se však v létě přepisovaly i u nás, a to ještě před začátkem letních prázdnin. Absolutní český teplotní rekord padl již během tropické vlny na konci letošního června. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.
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Zdroj: Libor Novák