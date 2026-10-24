Po celém Česku se protestovalo proti změnám financování ČT. Kalousek a další nechtějí ze svých daní platit Okamuru

Libor Novák

24. října 2026 18:28

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Brně
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Brně Foto: Roman Veselý / INCORP images

V České republice od sobotního poledne naplno propukly protesty organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii, které reagují na kontroverzní vládní změny financování České televize a Českého rozhlasu schválené během nočního jednání Sněmovny. Demonstrace, jejichž symbolem se staly papírové večerníčkovské čepice, začaly v Liberci či Hradci Králové a postupně se rozšiřují do dalších měst včetně Brna, kde se sešly tisíce lidí, přičemž vše vyvrcholí nedělním shromážděním na pražském Staroměstském náměstí.

Předseda spolku Mikuláš Minář vyzval příznivce k maximální pohotovosti bezprostředně poté, co vládní koalice protlačila sněmovním jednáním sporný návrh měnící fungování veřejnoprávních médií. Podle spolku jde o snahu o faktické zestátnění a ohrožení nezávislosti žurnalistiky v zemi, což vyvolalo silnou vlnu občanského nesouhlasu a mobilizaci napříč republikou.

Protestní akce v regionech odstartovaly za účasti stovek nespokojených občanů, kteří do ulic přinesli transparenty s výmluvnými nápady odmítajícími stupňující se politický vliv na veřejnoprávní instituce. Demonstranti i řečníci upozorňovali na varovné příklady z okolních států, kde politické ovlivňování médií vedlo k výraznému potlačení svobody slova a pluralitní debaty.

V Liberci se k protestujícím připojil také tamní hejtman a senátor Martin Půta, který varoval před směřováním k modelům známým ze zahraničí. Připomněl situaci v Maďarsku či Polsku a důrazně podotkl, že česká společnost si zaslouží svobodná a nezávislá média, která neslouží zájmům aktuální politické moci.

V napjaté atmosféře se na politické scéně přiostřila i slovní výměna mezi ústavními činiteli a představiteli opozice. Pozornost poutal především předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který během pátečního projednávání ve Sněmovně ostře zkritizoval Českou televizi a označil placení koncesionářských poplatků za sprosté a nemorální s tvrzením, že instituce pracuje proti zájmům země.

Okamurova slova vyvolala okamžitou vlnu ostrých reakcí ze strany politických oponentů. Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek v reakci na sociálních sítích sarkasticky poznamenal, že v logice třetího nejvyššího ústavního činitele se vlastně chová sprostě i on sám, protože si ze svých daní jako občan nedobrovolně platí právě předsedu Sněmovny.

„Vezmu-li tento výrok třetího nejvyššího ústavního činitele ČR vážně, pak se musím přiznat, že se chovám sprostě. Neboť si jako daňový poplatník platím Okamuru,“ napsal Kalousek na síti X.

Do slovní přestřelky se zapojil také jihočeský hejtman Martin Kuba, který ironicky požádal, aby jeho daně nebyly nadále využívány k financování platů poslanců za stranu SPD. Podle jeho vyjádření totiž představitelé tohoto politického subjektu svým chováním plní kritéria, jež sami kritizují na druhých.

„V této logice bych požádal, aby moje daně už nebyly používány na platy poslanců za SPD. Myslím, že čím dál víc dokazují, že plní všechna Okamurou popsaná kritéria,“ uvedl Kuba na sociální síti.

Ostrou kritiku namířil vůči svému bratrovi rovněž poslanec Hayato Okamura z KDU-ČSL, který šéfa dolní komory veřejně vyzval, aby přestal ničit demokratickou budoucnost příštích generací. Současné napětí kolem médií tak prohlubuje příkopy na české politické scéně a staví proti sobě zastánce vládních reforem a obhájce současného modelu veřejnoprávní žurnalistiky.

Víkendové protesty podpořené vlnou občanské nespokojnosti nyní spějí ke svému vyvrcholení, které proběhne demonstrací v neděli odpoledne v metropoli. 

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Zdroj: Libor Novák

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