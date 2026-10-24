Babiš přirovnal protesty před Sněmovnou k útoku na Kapitol. Pavel vyzval ke zklidnění emocí

Politická krize v Česku kvůli budoucnosti veřejnoprávních médií nabrala na obrátkách, když Poslanecká sněmovna po bouřlivém a nečekaném nočním jednání posunula do druhého čtení vládní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. K situaci se dnes vyjádřil jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Petr Pavel.
Vládní norma navzdory ostrému odporu opozice, která v sobotu nad ránem neprosadila její zamítnutí v úvodním kole, nyní zamíří k podrobnému posouzení do sněmovních výborů. Krok kabinetu však vyvolal vlnu pobouření nejen mezi politickými oponenty, ale také v širší veřejnosti a mezi zástupci kulturní scény.
Přímo před budovou Poslanecké sněmovny se již v pátek shromáždily stovky demonstrantů, kteří vyjadřovali nesouhlas s chystanými změnami a na místě protestovali dlouho do noci i přes brzké ranní hodiny. Tyto protestní akce se však vzápětí staly předmětem ostré politické konfrontace na nejvyšší úrovni.
Premiér Andrej Babiš totiž noční demonstraci před sněmovnou přirovnal k historickému útoku na americký Kapitol. V důrazných prohlášeních na sociálních sítích Instagram a X zároveň obvinil opozici z toho, že záměrně vyvolává nepokoje, agresi a rozeštvává českou společnost.
Předseda vlády apeloval na politické oponenty, aby okamžitě přestali lhát, šířit strach a rozdělovat občany, přičemž své příznivce vyzval ke sdílení svých postojů. Vládní tábor tak odmítá kritiku za způsob prosazování kontroverzní normy a snaží se odpovědnost za vyhrocenou atmosféru přenést na opoziční strany.
Do napjaté situace se vložil také prezident republiky Petr Pavel, který vyzval všechny politiky ke zklidnění emocí a návratu k věcné a důstojné debatě. Současně připomněl nutnost dodržovat zavedená parlamentní pravidla a obnovit vzájemný respekt mezi vládní koalicí a opozicí.
Hlava státu však zároveň veřejně vyjádřila značné pochybnosti o dobrých úmyslech vládního tábora. Neočekávané projednávání a noční hlasování o poplatcích podle prezidenta podkopávají důvěru občanů v transparentní politiku a vedou k oprávněným obavám ohledně skutečných záměrů předkladatelů.
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Zdroj: Libor Novák