V noci začal v Evropě platit zimní čas

V noci ze soboty na neděli se v České republice i ve většině evropských zemí uskutečnil tradiční podzimní posun času, který ukončil období letního režimu. Přesně ve tři hodiny ráno se ručičky hodin posunuly o jednu hodinu zpět na druhou hodinu středoevropského času. Zatímco na mobilních telefonech, počítačích či chytrých hodinkách se změna aplikovala automaticky, např. u nástěnných analogových hodin je potřeba změnu provést ručně.
Tento krok znamená, že uplynulá noc byla o šedesát minut delší a lidé si tak dnes mohli dopřát hodinu spánku navíc. Oficiální návrat ke standardnímu času, který je lidově nazýván zimním časem, se týká všech členských států Evropské unie, čímž je zajištěna jednotná koordinace napříč kontinentem.
Většina moderních elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, počítače či digitální hodinky připojené k internetu, provede tuto změnu zcela automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Majitelé starších mechanických hodin, nástěnných budíků nebo analogových systémů v automobilech si však budou muset čas ručně upravit.
Změna času s sebou přináší také okamžitý dopad na každodenní denní režim, který se projeví zejména dřívějším stmíváním v odpoledních hodinách. Zatímco ráno bude díky posunu světleji o hodinu dříve, večerní tma začne padat citelně dřív, což pocítí řidiči, chodci i lidé vracející se z práce.
Zavedení střídání času má dlouhou historii, jejímž původním smyslem byla snaha o efektivnější využívání denního světla a úsporu elektrické energie v období jarních a letních měsíců. V tuzemsku má tento systém pevné místo v kalendáři již po desítky let a jeho pravidla se řídí platnými evropskými směrnicemi.
V uplynulých letech se na evropské úrovni vedly debaty o možném zrušení střídání času, avšak členské státy se dosud nedohodly na jednotném postupu ohledně toho, zda by měl trvale platit letní, nebo zimní režim. Vlády jednotlivých zemí proto nadále schvalují pravidelné harmonogramy střídání, které zajišťují plynulost v mezinárodní dopravě, obchodu a komunikaci.
Posun času měl vliv rovněž na hromadnou dopravu, zejména na noční vlakové spoje. Vlaky, vyjma regionálních, které byly v době změny času zrovna na trase, zastavily na nejbližších stanicích, kde vyčkaly na uplynutí jedné hodiny, aby se sjednotily s novým platným jízdním řádem, a následně pokračovaly v cestě.
Lidský organismus se sice s prodlouženou nocí vyrovnává lépe než s jarním zkracováním spánku, přesto může u citlivějších jedinců dojít k mírnému narušení biologických rytmů. Adaptace na nový režim obvykle trvá několik dnů, během nichž se lidé mohou potýkat s chvilkovou únavou.
Zimní čas bude v platnosti až do konce března následujícího roku, kdy se ručičky hodin opět posunou o hodinu vpřed.
Související
Konec změny času není na pořadu dne. Vláda ji posvětila na dalších pět let
Vláda schválila rekordní růst minimální mzdy. Střídání času prodloužila o dalších pět let
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Americká předvolební kampaň se vyostřuje. Politici se uchylují k osobním útokům
před 2 hodinami
V noci začal v Evropě platit zimní čas
před 3 hodinami
Předpověď počasí na příští týden: Česko pokryjí mlhy, teploty místy klesnou pod nulu
včera
Ve StarDance skončila kaskadérka Hana Dvorská
včera
Sikorski zkritizoval Muska za míchání do politiky. Poslal ho na Mars
včera
V ulicích Francie jsou statisíce lidí, policie nasadila slzný plyn. Demonstruje se i v dalších evropských zemích
včera
Po celém Česku se protestovalo proti změnám financování ČT. Kalousek a další nechtějí ze svých daní platit Okamuru
včera
Babiš přirovnal protesty před Sněmovnou k útoku na Kapitol. Pavel vyzval ke zklidnění emocí
včera
Ve Francii opět začínají nepokoje. Policie místy tvrdě zasahuje
včera
Francie se chystá na novou vlnu násilností. Povolala desetitisíce policistů
včera
Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Podle odborníků zřejmě nepůjde zachránit
včera
Ministerstvo kultury neposkytne dotaci na oslavy 17. listopadu. Lidé posílají miliony, přidal se i Kuba
včera
Vláda se mstí za prohrané volby, varuje Minář a svolává demonstraci
včera
Hitlerovo Orlí hnízdo zachvátil požár, policie zadržela podezřelého
včera
Návrh na zrušení koncesionářských poplatků ve Sněmovně úspěšně prošel prvním čtením
včera
Deštivé počasí pomohlo se suchem, potvrdili meteorologové
23. října 2026 23:26
Policie zasahovala ve Sněmovně. Desítky lidí se snažily vniknout dovnitř
23. října 2026 21:29
Hlasování o financování ČT bude ve 4:36 ráno. Nebudeme platit to, co pracuje proti mým zájmům, řekl Okamura
23. října 2026 21:10
Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů
23. října 2026 19:59
Pavel Novotný se vrací do vedení městské části. Dohodl se s ANO a TOP 09
Bývalý starosta Pavel Novotný se bude opět podílet na vedení pražské městské části Řeporyje. Místní občanští demokraté se dohodli na spolupráci se zdejšími buňkami TOP 09 a ANO. Novotný už ale nebude nejvyšším představitelem obce, starostkou bude jeho sestra.
Zdroj: Jan Hrabě