V noci začal v Evropě platit zimní čas

Libor Novák

25. října 2026 8:25

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

V noci ze soboty na neděli se v České republice i ve většině evropských zemí uskutečnil tradiční podzimní posun času, který ukončil období letního režimu. Přesně ve tři hodiny ráno se ručičky hodin posunuly o jednu hodinu zpět na druhou hodinu středoevropského času. Zatímco na mobilních telefonech, počítačích či chytrých hodinkách se změna aplikovala automaticky, např. u nástěnných analogových hodin je potřeba změnu provést ručně.

Tento krok znamená, že uplynulá noc byla o šedesát minut delší a lidé si tak dnes mohli dopřát hodinu spánku navíc. Oficiální návrat ke standardnímu času, který je lidově nazýván zimním časem, se týká všech členských států Evropské unie, čímž je zajištěna jednotná koordinace napříč kontinentem.

Většina moderních elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, počítače či digitální hodinky připojené k internetu, provede tuto změnu zcela automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Majitelé starších mechanických hodin, nástěnných budíků nebo analogových systémů v automobilech si však budou muset čas ručně upravit.

Změna času s sebou přináší také okamžitý dopad na každodenní denní režim, který se projeví zejména dřívějším stmíváním v odpoledních hodinách. Zatímco ráno bude díky posunu světleji o hodinu dříve, večerní tma začne padat citelně dřív, což pocítí řidiči, chodci i lidé vracející se z práce.

Zavedení střídání času má dlouhou historii, jejímž původním smyslem byla snaha o efektivnější využívání denního světla a úsporu elektrické energie v období jarních a letních měsíců. V tuzemsku má tento systém pevné místo v kalendáři již po desítky let a jeho pravidla se řídí platnými evropskými směrnicemi.

V uplynulých letech se na evropské úrovni vedly debaty o možném zrušení střídání času, avšak členské státy se dosud nedohodly na jednotném postupu ohledně toho, zda by měl trvale platit letní, nebo zimní režim. Vlády jednotlivých zemí proto nadále schvalují pravidelné harmonogramy střídání, které zajišťují plynulost v mezinárodní dopravě, obchodu a komunikaci.

Posun času měl vliv rovněž na hromadnou dopravu, zejména na noční vlakové spoje. Vlaky, vyjma regionálních, které byly v době změny času zrovna na trase, zastavily na nejbližších stanicích, kde vyčkaly na uplynutí jedné hodiny, aby se sjednotily s novým platným jízdním řádem, a následně pokračovaly v cestě.

Lidský organismus se sice s prodlouženou nocí vyrovnává lépe než s jarním zkracováním spánku, přesto může u citlivějších jedinců dojít k mírnému narušení biologických rytmů. Adaptace na nový režim obvykle trvá několik dnů, během nichž se lidé mohou potýkat s chvilkovou únavou.

Zimní čas bude v platnosti až do konce března následujícího roku, kdy se ručičky hodin opět posunou o hodinu vpřed.

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