Češi budou přeřizovat hodinky minimálně do roku 2031. Vláda totiž v pondělí schválila příslušné nařízení, kterým aplikovala unijní směrnici ohledně změn času. Premiér vzkázal občanům, že stát momentálně na střídání nemá žádný vliv.
Babišova vláda po pondělním jednání oznámila, že vydala nové nařízení, kterým se stanovují každoroční začátky a konce letního času na území České republiky v letech 2027 až 2031. V příštím roce například přejdeme na letní čas 28. března a bude platit až do 31. října. Jedná se o aplikaci unijní směrnice, která členským státům ukládá jednotná pravidla pro určení letního času.
"Proto bych chtěl poprosit naše spoluobčany: Děkuji, že se na mě v tomto směru obracíte, ale my na střídání času nemáme žádný vliv. Evropská komise už dlouho zkoumá, jestli střídání letního času změní, nebo ne. Není to rozhodnutí v naší pravomoci," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).
Historie změny času v Česku je zásadně spojena s oběma světovými válkami. Poprvé byl, tehdy ještě v Rakousku-Uhersku, letní čas zaveden v roce 1916 a uplatňoval se až do závěrečného válečného roku 1918.
Poté se vrátil až za druhé světové války, kdy v protektorátu platil nepřetržitě více než dva a půl roku od dubna 1940. Následně se střídal se standardním pásmovým časem až do roku 1949.
Definitivně se u nás letní čas uchytil v roce 1979, kdy se ustálila i noc ze soboty na neděli během posledního březnového víkendu jako okamžik změny. Od roku 1996 je v souladu s celou EU zaveden až do října, v Česku do té doby končil v září.
Související
Vláda schválila rekordní růst minimální mzdy. Střídání času prodloužila o dalších pět let
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Česká aristokracie smutní. Zemřel šlechtic Filip Sternberg
před 1 hodinou
Konec změny času není na pořadu dne. Vláda ji posvětila na dalších pět let
před 2 hodinami
Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka
před 2 hodinami
Pavlovi by zřejmě byl největším soupeřem. Babiš promluvil o kandidatuře na Hrad
před 3 hodinami
Karel III. napsal dopis, aby bylo jasno. Jde o Harryho a Meghan
před 4 hodinami
Hráč v bezvědomí a konec. Příprava extraligových velkoklubů byla předčasně ukončena
před 4 hodinami
Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily
před 5 hodinami
Takový bude začátek podzimu. Meteorologové nabídli výhled na měsíc
před 6 hodinami
Jedovaté látky po 11. září zabily víc lidí než samotné útoky. Úřady o nich věděly, odhalují utajované spisy
před 6 hodinami
Chystáme tvrdou reakci na rozhodnutí Maďarska vyhostit naše diplomaty, oznámilo Rusko
před 7 hodinami
Úspěch AfD je vítězstvím Putina a tvrdou ranou Ukrajině
před 8 hodinami
Argentina dál stupňuje spor o Falklandy. Kvůli spolupráci s Brity stíhá izraelskou firmu
před 9 hodinami
Merz připustil, že k výhře AfD mohla přispět jeho nízká popularita. rezignovat nehodlá
před 9 hodinami
Způsobili jste klimatickou krizi, vzkazuje světu nepálská vláda. Od zbytku světa žádá odškodnění za záplavy
Aktualizováno před 10 hodinami
Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu
před 10 hodinami
Úspěch AfD v Německu nemusí být ojedinělý. Tlaku čelí politický systém v celé Evropě
před 12 hodinami
Pohřeb válečného zločince Ratka Mladiće výrazně zhoršil vztahy mezi Bruselem a Srbskem
před 12 hodinami
Okamžité deportace, konec podpory Ukrajiny, obnovení vztahů s Ruskem... Co slibuje Němcům AfD?
před 13 hodinami
V Kanadě vstoupila v platnost odvetná cla vůči USA
před 14 hodinami
V Kladně hoří obchod Lidl, škoda jde do desítek milionů
Prodejnu obchodního řetězce Lidl zachvátil krátce po půlnoci rozsáhlý požár. Již po příjezdu první jednotky požární ochrany na místo plameny šlehaly ze střešní konstrukce objektu. Velitel zásahu kvůli rozsahu oheň zpočátku klasifikoval druhým a následně třetím stupněm požárního poplachu.
Zdroj: Libor Novák