Skotové oplakávají svého oblíbence. Zemřel spisovatel Peter May

Lucie Podzimková

29. září 2026 19:37

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Britskou literární scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel skotský spisovatel či televizní scénárista Peter May, autor úspěšných detektivních románů, kterých se prodaly miliony kusů po celém světě. 

May zemřel v pátek ve svém domě na jihu Francie, kde mnoho let žil. Smutnou zprávu oznámila jeho žena Janice Hallyová. Skotský spisovatel prodal přes 15 milionů knih po celém světě. Příští rok v lednu vyjde kniha Island of the Dead (Ostrov mrtvých), která měla být poslední bez ohledu na autorovo úmrtí. 

Skotský premiér John Swinney vyjádřil lítost. "Velmi jsem si užíval knihy Petera Maye odehrávající se na Hebridách. Jeho popis událostí v některých z nejkrásnějších míst naší krajiny byl tak ohromující," uvedl politik a vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým. 

May byl uznávaný skotský spisovatel a bývalý televizní scenárista, který se proslavil především svými atmosférickými kriminálními romány. Jeho nejznámějším dílem je trilogie z ostrova Lewis, která zahrnuje romány Skála, Muž z ostrova Lewis a Šachové figurky, v níž mistrně kombinuje napínavé detektivní zápletky s drsnou přírodou a osobitou kulturou Vnějších Hebrid.

Kromě této skotské série si získal čtenáře po celém světě také svými kriminálními příběhy ze současné Číny (série Čínské thrillery) či francouzského venkova (Akta Enzo). Mayův styl se vyznačoval hlubokou psychologií postav, precizním smyslem pro detail a schopností vtáhnout čtenáře do prostředí tak živě, že se samotná krajina stává jednou z hlavních postav jeho příběhů.

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Zdroj: Libor Novák

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