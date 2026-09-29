Žák na Slovensku zaútočil ve škole, napadl spolužáky i učitelky. Jedna zemřela

Na základní škole v obci Staškov v okrese Čadca došlo k závažnému násilnému trestnému činu. Podle informací slovenské policie byl útočníkem jeden ze žáků školy. Na místě od ranních hodin zasahují všechny záchranné i bezpečnostní složky. Žilinská krajská policie potvrdila, že situaci má plně pod kontrolou a v tuto chvíli již nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí.
Násilný útok na základní škole nepřežila jedenašedesátiletá žena. Při incidentu utrpěly zranění také další dvě osoby, konkrétně jedno dítě a čtyřiačtyřicetiletá žena. Tyto informace agentuře TASR potvrdila mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotnické služby Slovenské republiky Petra Klimešová. Tragická událost vyvolala v místě okamžitou reakci všech složek integrovaného záchranného systému.
Zdravotničtí záchranáři vyslali na místo neštěstí značné množství sil a prostředků. K základní škole zamířily dvě pozemní posádky zdravotní záchranné služby a záchranářské operační středisko aktivovalo také dva vrtulníky. Zásah všech záchranných složek probíhal přímo v areálu školy po celé dopoledne. Záchranáři poskytovali zraněným osobám neodkladnou odbornou péči.
Zraněné dítě bylo po prvotním ošetření v kritickém stavu letecky transportováno do nemocnice v Martině. Druhá zraněná pacientka ve věku čtyřiceti čtyř let utrpěla při útoku bodné poranění hrudníku. Záchranáři ji po stabilizaci životních funkcí rovněž letecky přepravili do nemocnice v Žilině. Obě osoby tak skončily v péči specializovaných zdravotnických zařízení.
Mluvčí záchranářů Petra Klimešová upřesnila podrobnosti k následkům tragického útoku. Potvrdila, že jedenašedesátiletá žena utrpěla zranění, která byla bohužel neslučitelná se životem. Policie na místě incidentu zahájila vyšetřovací úkony a zjišťuje všechny okolnosti případu. Strážci zákona uvedli, že další informace k události poskytnou, jakmile to celková situace dovolí.
Na místo tragické události v reakci na vzniklou situaci zamířili čelní představitelé slovenské vlády. Do Staškova odcestoval ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok společně s ministrem školství Tomášem Druckerem. Na cestě do zasažené základní školy je rovněž ministr zdravotnictví Kamil Šaško. Informaci o příjezdu vládních činitelů potvrdil mluvčí rezortu vnitra Matej Neumann.
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Zdroj: Libor Novák