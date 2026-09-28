Politické zklamání ve Švédsku: Vítězka voleb Anderssonová nedokáže sestavit vládu

Libor Novák

28. září 2026 14:53

Magdalena Anderssonová
Magdalena Anderssonová Foto: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden

Předsedkyně švédské Sociálnědemokratické strany Magdalena Anderssonová oznámila, že se jí nepodařilo sestavit novou vládu. Jednání se třemi dalšími stranami levicového bloku po nedávných parlamentních volbách skončila neúspěšně. Politička potvrdila, že z dosavadních rozhovorů nevyplynula žádná reálná možnost pro vznik stabilního kabinetu. O dalším postupu nyní rozhodne předseda švédského parlamentu.

Anderssonová podle webu Le Monde uvedla, že na základě absolvovaných diskusí musí konstatovat nemožnost formování vlády pod svým vedením. Očekává se, že předseda parlamentu nyní pověří pokusem o sestavení kabinetu jiného stranického lídra. Tím by se měl stát dosavadní premiér Ulf Kristersson, který v současnosti vede kabinet v demisi. Tento krok představuje nový posun v povolebním vyjednávání v zemi.

Pravicový blok vedený Kristerssonem přitom v zářijových volbách těsně prohrál, když získal 173 křesel oproti 176 mandátům levicové koalice. Součástí pravicového uskupení je také krajně pravicová strana Švédští demokraté. Vzhledem k výsledkům hlasování bude mít pravicový blok výrazné problémy s hledáním většiny v parlamentu. Dosavadní premiér se však přesto snaží najít cestu k vytvoření většinové vlády.

Po volební porážce Kristersson prohlásil, že je připraven prozkoumat všechny možnosti k nalezení většiny mezi nesocialistickými stranami. Jeho cílem je získat podporu Centristické strany, která byla v minulosti součástí pravicového bloku. Centristé se však v současnosti přiklonili k levicovému táboru a vůči pravicové koalici vystupují odtažitě. Klíčovým jablkem sváru zůstává přítomnost krajní pravice v plánované alianci.

Centristická strana se dlouhodobě staví ostře proti jakékoli vládě, jejíž součástí by byli Švédští demokraté. Lídryně Centristické strany Elisabeth Thand Ringqvistová odmítla účast i podporu jakékoliv vlády, která by dávala vliv stranám na krajní pravici nebo krajní levici. Tento nekompromisní postoj výrazně komplikuje plány pravicového bloku na získání potřebných hlasů v parlamentu.

Levicový blok pod vedením sociálních demokratů nedokázal proměnit těsné volební vítězství ve funkční vládní koalici. Pravicový blok pod vedením dosavadního premiéra Kristerssona se naopak potýká s nedostatkem poslanců a odmítavým postojem potenciálních partnerů. Samotné vyjednávání tak po neúspěchu první kandidátky přechází do další fáze. Předseda parlamentu nyní určuje další formalizované kroky při hledání nového předsedy vlády.

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Zdroj: Libor Novák

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