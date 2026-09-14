Německý scénář se nekoná. Krajní pravice ve Švédsku propadla, o vítězství se pere Kristersson a Anderssonová

Švédské parlamentní volby přinesly mimořádně vyrovnaný souboj, ve kterém opoziční středolevicový blok drží po sečtení většiny hlasů těsný náskok jediného mandátu. Přestože první povolební odhady naznačovaly jasnější vítězství levice, postupné sčítání lístků ukázalo, že celkový výsledek zůstává zcela otevřený. Oficiální sčítání tak může trvat několik dní, než bude jasné, kdo získá v parlamentu většinu. Volební komise již upozornila, že konečné předběžné výsledky nemusejí být k dispozici dříve než v polovině týdne.
Po sečtení osmdesáti procent hlasovacích lístků disponovala levicová opozice vedená sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou 175 křesly. Pravicový blok pod vedením dosavadního premiéra Ulfa Kristerssona měl v téže fázi sčítání 174 mandátů. Švédská veřejnoprávní televize SVT uvedla, že mezi oběma tábory byl rozdíl pouhých dvaceti tisíc hlasů. Podle volebního úřadu může konečné zpracování všech odevzdaných lístků trvat až do čtvrtka.
Současný předseda vlády Ulf Kristersson v reakci na průběžná čísla prohlásil, že voliči sice promluvili, ale konečný výsledek stále není známý. Otázka budoucího složení švédské vlády tak podle něj zůstává nadále plně otevřená. Kristersson zároveň své příznivce ujistil, že jeho koalice udělá maximum pro to, aby zemi v nadcházejících letech vedla co nejlepší vláda.
Sociální demokraté sice zůstávají největší politickou stranou v zemi, zaznamenali však jeden ze svých nejhorších volebních výsledků za poslední desetiletí. Lídryně strany Magdalena Anderssonová před svými podporovateli zdůraznila, že je nutné počkat na sečtení každého jednotlivého hlasu. Zároveň deklarovala připravenost své strany převzít za výsledek plnou odpovědnost a sestavit novou vládu, pokud se dosavadní vedení udrží. Připomněla přitom, že respekt k demokratickému procesu je pro její stranu nejvyšší prioritou.
Volební noc přinesla neúspěch pro krajně pravicové Švédské demokraty, kteří doufali v prvotní vstup do vládního kabinetu. Tato strana ztratila svou dosavadní pozici druhé nejsilnější formace v zemi a propadla se na třetí místo. Místopředsedkyně vlády Ebba Buschová z Křesťanských demokratů uvedla, že Švédsko odchází spát s velkou nejistotou. Zároveň však zdůraznila, že stávající pravicová koalice představuje jedinou jednotnou vládní alternativu a vyjádřila přesvědčení v její setrvání u moci.
Předvolební kampaň provázela silná polarizace, osobní výpady mezi stranickými lídry i obvinění ze šíření dezinformací. Průzkumy veřejného mínění předpovídaly těsný souboj, přičemž jeden z nich ukazoval rozdíl mezi bloky ve výši pouhých tří desetin procentního bodu. Voliči projevili o hlasování značný zájem, o čemž svědčí rekordních 3,6 milionu lidí, kteří využili možnosti předčasného hlasování. Volební místnosti provázely během volebního dne dlouhé fronty.
Vládní pravicový blok, známý jako strany z Tidö, tvoří Moderátoři, Křesťanští demokraté a Liberálové s podporou Švédských demokratů. Opoziční tábor naopak sdružuje Sociální demokraty, Stranu středu, Stranu zelených a Levici. Pravicová koalice již před lety prolomila dlouholeté tabu, když navázala spolupráci se Švédskými demokraty, kteří mají neonacistické kořeny. Tato strana se v letošních volbách ucházela o přímá ministerská křesla a vedla kampaň zaměřenou na zpřísnění imigrační politiky.
Kampaň provázela i řada kontroverzí, jako bylo stažení volebních plakatů Švédských demokratů z autobusů poté, co řidiči odmítli s těmito reklamami jezdit. Zástupce této strany Gustav Gellerbrant navíc čelil kritice kvůli své partnerce, která byla vyšetřováním propojena s ruskými státními aktéry. Naopak podporu sociálním demokratům veřejně vyjádřil člen skupiny ABBA Benny Andersson. Ten na volebním shromáždění zazpíval upravenou verzi hitu Mamma Mia věnovanou lídryni strany.
Hlavními tématy voleb se staly zdravotnictví, dodržování práva a pořádku, migrace a stav ekonomiky. V závěru kampaně se diskuse soustředila především na osobní finance a trestní politiku vůči pachatelům trestných činů. Premiér Kristersson obviňoval Anderssonovou z nedostatečné ochrany obětí trestných činů, zatímco ona jej kritizovala ze zneužívání tématu násilí na ženách. Bez ohledu na konečný výsledek se očekává, že jednání o nové koalici potrvají několik týdnů až měsíců.
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Zdroj: Libor Novák