Tělo pohřešované našla speciálně vycvičená fenka, prozradila policie

Policie v pátek odvolala pátrání po přibližně měsíc pohřešované ženě z Frýdku-Místku. V lese se totiž našlo její tělo, což potvrdila nařízená soudní pitva. Důležitou roli v případu sehrála speciálně vycvičená fenka, zmínili kriminalisté.
Osmatřicetiletá matka dvou dětí se pohřešovala od čtvrtka 3. září, kdy měla ráno odejít z bydliště, ale do práce v Ostravě nedorazila. Podle dřívějších informací se v poslední době nacházela ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat pomoc.
Kriminalisté pracovali se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. Podle první se hledaná žena mohla pokusit začít nový život, podle další si chtěla ublížit. Nabízely se i scénáře, že se stala obětí neúmyslného trestného činu, například dopravní nehody, či úmyslného trestného činu.
Ve čtvrtek se rozběhla již čtrnáctá pátrací akce v rámci případu. "Na základě dalšího vyhodnocení kamerových záznamů jsme vytrasovali poslední pohyb pohřešované, který mířil do Frýdeckého lesa. Proto byla tato akce na místo a jeho blízké okolí cílena," zmínila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Do pátrání se zapojili policisté ze speciální pořádkové jednotky, kriminalisté či kynologové, kteří měli k dispozici fenku speciálně vycvičenou na vyhledávání lidských ostatků. "Právě tato speciálně vycvičená fenka zachytila pach v těžko přístupném terénu, a to ve křoví ve Frýdku-Místku. Následně svého psovoda přivedla k místu, kde při bližším ohledání bylo nalezeno tělo, které bylo neidentifikovatelné," uvedla mluvčí.
Výsledky soudní pitvy v pátek potvrdily, že jde o pohřešovanou ženu. "Při ohledání místa byly nalezeny tři nože," dodala Michalíková s tím, že příčina úmrtí je stále předmětem prověřování.
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Zdroj: Libor Novák