Skupina G7 se dohodla na uvolnění sta milionů barelů ropy

Skupina ekonomicky nejrozvinutějších zemí G7 se dohodla na uvolnění sta milionů barelů ropy ze svých rezerv v průběhu následujících čtyř měsíců. Tento krok je přímou reakcí na silný tlak ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která požadovala, aby evropské státy využily své zásoby nafty. Podle společného prohlášení lídrů skupiny začne uvolňování zásob okamžitě a jako první přijde na řadu právě nafta. Hlavním cílem celého opatření je zklidnit situaci na trhu a zamezit prudkému růstu cen ropných produktů.
Tlak ze strany Spojených států vyvrcholil poté, co mezinárodní trhy zaznamenaly výrazný nárůst cen pohonných hmot. Rychle rostoucí ceny nafty se totiž staly vážným politickým problémem pro americké republikány před nadcházejícími doplňovacími volbami do Kongresu. Bílý dům v souvislosti s tím dokonce hrozil úplným zákazem vývozu americké nafty do zahraničí. Pro evropské země představovala tato hrozba zásadní riziko, neboť dodávky ze Spojených států tvoří více než polovinu veškerého dovozu této pohonné hmoty na kontinent.
Dosažená dohoda však jakékoliv jednostranné restrikce na trhu s palivy vylučuje. Zástupci zemí G7 ve svém oficiálním stanovisku zdůraznili, že mezi členskými státy nebudou zavedena žádná omezení ani zákazy vývozu. Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl tvrzení, že by evropská strana jednala pod nátlakem či v důsledku amerických výhrůžek. Diskuse podle něj probíhaly v konstruktivním duchu a prezident Trump jasně potvrdil, že k žádnému zákazu exportu nedojde.
Americký prezident Donald Trump vyjádřil s výsledkem vyjednávání spokojenost a informoval o něm na své sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku uvedl, že Evropa souhlasila s uvolněním masivního množství ze svých bohatých zásob nafty. Zároveň potvrdil, že celý proces uvolňování paliva na trh odstartuje bezprostředně po uzavření dohody. Samotné společné prohlášení lídrů sice přímo nespecifikuje podíl jednotlivých zemí, výrazný příspěvek evropských států však byl klíčovou podmínkou jednání.
Vyhlášení dohody předcházelo několik kol krizových jednání mezi evropskými vládami, které hledaly společnou reakci na požadavky Washingtonu. S konkrétním návrhem na uvolnění sta milionů barelů ropy a nafty přišla právě Francie. Členy prestižní skupiny G7 jsou vedle Spojených států a Francie také Kanada, Německo, Itálie, Japonsko a Velká Británie. Tyto státy se již dříve v tomto roce podílely na koordinovaném uvolnění zásob pod vedením Mezinárodní energetické agentury.
Podle diplomatických zdrojů a obchodníků se však značná část dříve uvolněné ropy na trh vůbec nedostala, protože nedokázala konkurovat levnější americké ropě. Někteří diplomaté proto poukazují na to, že aktuální oznámení je do jisté míry potvrzením dřívějších závazků z letošního jara. Přestože byly tyto zásoby oficiálně k dispozici, jejich reálné využití dosud naráželo na tržní podmínky. Nynější dohoda má zajistit, že uvolněná paliva tentokrát skutečně pomohou stabilizovat situaci na světovém trhu.
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Zdroj: Libor Novák