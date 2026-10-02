Putin vyhrožuje Evropě použitím jaderných zbraní

Libor Novák

2. října 2026 8:24

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin varoval Západ před dalším stupňováním konfliktu na Ukrajině a prohlásil, že Moskva je připravena použít všechny dostupné zbraně včetně jaderných v případě napadení ruské kaliningradské exklávy.

Ve svém vystoupení na setkání Valdajského diskusního klubu v Moskvě uvedl, že nemá v plánu zaútočit na žádnou evropskou zemi, ale odpoví na jakoukoli západní agresi. Podle jeho slov se otázka nasazení kompletního vojenského arzenálu stane nevyhnutelnou, pokud bude přímo ohroženo ruské území. Ruský lídr zároveň upozornil na rostoucí napětí v širším baltickém regionu.

Kaliningradská oblast představuje ruské území vklíněné mezi členské státy Severoatlantické aliance Polsko a Litvu. Putinovo varování přišlo v návaznosti na nedávná vojenská cvičení NATO v Baltu, která aliance označila za obranné manévry k posílení odstrašení. Moskva již dříve varovala, že na jakékoli pokusy o blokádu exklávy ze vzduchu nebo z moře bude reagovat odvetnými opatřeními. Ruská strana vnímá tyto aktivity jako přímou hrozbu pro svou bezpečnost a logistické spojení s exklávou.

Ruský prezident během svého projevu kritizoval opakovaná alianční cvičení v Baltu a snahy o zadržování ruských lodí. Prohlásil, že tyto kroky představují jasnou eskalaci napětí ze strany západních zemí. V případě přímého útoku na Ruskou federaci nebo na Kaliningrad se podle něj na pořad jednání dostane použití všech zbraní, které má země k dispozici. Zároveň zdůraznil, že takový vývoj by byl za daných okolností zcela nevyhnutelný.

Současně s varováním Západu čelí Ruská federace dopadům ukrajinských dronových úderů na své ropné rafinérie. Tyto útoky způsobily v řadě velkých ruských měst nedostatek pohonných hmot a dlouhé fronty na čerpacích stanicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tyto údery za sankce s dlouhým doletem, jejichž cílem je snížit příjmy Moskvy a její vojenské kapacity. Zasaženy byly rovněž velké ruské internetové obchody, což dále zvýšilo tlak na válečnou ekonomiku země.

Vladimir Putin ve svém projevu k akademikům a expertům na mezinárodní vztahy poprvé přiznal ekonomické škody způsobené ukrajinskými údery. Uvedl, že tyto útoky stály Ruskou federaci přibližně jedno procento jejího hrubého domácího produktu. Šéf Kremlu zároveň zmínil situaci v Černém moři, kde podle jeho slov ukrajinské síly vyřadily z provozu více než sto ruských plavidel. Dodal, že Černé moře se stalo bojovou zónou, v níž ruská armáda útočila na vojenské lodě a plavidla přepravující vojenský materiál.

Ruský prezident označil ukrajinské útoky na rafinérie za cíl poškodit ruské hospodářství. Podle Putina na tyto kroky Moskva odpověděla zrcadlovými opatřeními v podobě intenzivního ostřelování ukrajinské energetické infrastruktury a Kyjeva. Rusko vystupňovalo své údery na ukrajinské hlavní město a energetickou síť zejména před nadcházející zimou. Putin přitom opomenul zmínit, že plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájila v únoru 2022 právě Moskva.

Přiznání hospodářských ztrát zaznělo pouhý den poté, co Putin hovořil k nově zvoleným poslancům Státní dumy o stabilitě ruské ekonomiky. Ve Státní dumě si vládní strana Jednotné Rusko podle očekávání udržela nadpoloviční většinu. Ruský lídr ve svém projevu k zákonodárcům kritizoval závislost Kyjeva na finanční pomoci západních spojenců. Prohlásil, že Rusko na rozdíl od jiných zemí nebude obcházet svět a ponižovat se žadoněním o finanční podporu.

I přes Putinova prohlášení o jednotě obyvatelstva ukázal srpnový průzkum nezávislého centra Levada, že padesát devět procent Rusů preferuje přechod k mírovým jednáním. Rozpočtové dokumenty přesto naznačují, že Moskva plánuje pokračovat ve vojenských operacích bez zpomalení. V roce 2027 hodlá Rusko vynaložit na obranu 17,1 bilionu rublů, což je přibližně 205 miliard dolarů. Tato částka představuje nárůst o dvacet sedm procent oproti původním plánům a dosahuje nejvyšší úrovně od začátku invaze.

včera

Kyjev upravil systém reakce na ruské útoky, oznámil Zelenskyj. Nařídil okamžitou revizi

Související

Estonsko, ilustrační foto

Estonsko: Za žhářským útokem na obrannou společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby

Estonský ministerský předseda Kristen Michal veřejně prohlásil, že za žhářským útokem na společnost Milrem Robotics stojí ruské tajné služby. Reagoval tak na vyjádření Kremlu, který jakákoli obvinění kategoricky odmítl. Estonský premiér zdůraznil, že se jeho země nenechá zastrašit a na kroky Moskvy odpoví ještě větší podporou napadené Ukrajiny. Podle šéfa estonského kabinetu je tento incident součástí širší ruské kampaně zaměřené na oslabení evropské jednoty.

Více souvisejících

Rusko Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 46 minutami

Vladimir Putin

Putin vyhrožuje Evropě použitím jaderných zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin varoval Západ před dalším stupňováním konfliktu na Ukrajině a prohlásil, že Moskva je připravena použít všechny dostupné zbraně včetně jaderných v případě napadení ruské kaliningradské exklávy.

před 2 hodinami

včera

Houby, ilustrační fotografie.

Houbaři se učí sbírat neobvyklé druhy. Na horách jsou podmínky stále dobré

Hlavní houbařská sezóna se nachýlila ke svému konci, ale počasí babího léta nadále láká k výletu do lesa. Není přitom vyloučeno, že na houby stále narazíte. Stále populárnější jsou u sběračů i druhy, které nejsou z těch nejznámějších. V českých lesích se například objevil hřib štíhlotřenný, který pochází ze Severní Ameriky.

včera

Ilustrační fotografie.

Norimberský proces. Před 80 lety padly rozsudky

Po druhé světové válce se svět vypořádával s následky válečného konfliktu, ale také s nacistickými zločinci. Ti byli souzeni v rámci tzv. Norimberského procesu, který začal v listopadu roku 1945 a skončil přesně před 80 lety, dne 1. října 1946. Tehdy byly vyneseny rozsudky: padly tresty smrti, doživotí i dlouhodobé odnětí svobody. Někteří jedinci byli ovšem osvobozeni a ti nejhorší zločinci se soudu ani nedožili, protože spáchali sebevraždu.

včera

Donald Trump

Trump se rozhodnutí soudu nepodřídil. Novináře opět vyhodil

Bílý dům podruhé během jednoho týdne jednostranně vyřadil televizní stanici CNN z hlavního novinářského fondu určeného k pokrývání aktivit prezidenta Donalda Trumpa. K tomuto kroku došlo necelý týden poté, co federální soud zrušil předchozí zákaz vstupu vydaný americkou administrativou pro vybrané mediální organizace. 

včera

Poslanecká sněmovna

Překvapení se nekoná. Babišova vláda ustála hlasování o nedůvěře

Vláda premiéra Andreje Babiše podle očekávání ustála opoziční pokus o vyslovení nedůvěry v Poslanecké sněmovně. K sesazení kabinetu hlasovalo pouze 83 opozičních poslanců, zákonodárci přitom potřebují nejméně 101 hlasů. K opozici se navíc nepřidal žádný z poslanců vládní koalice tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy sobě.

včera

Andrej Babiš

O Turkovi stále není rozhodnuto. Babiš neví, jestli zůstane na ministerstvu

Dopravní nehoda čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka míří do správního řízení. V rozhovoru pro Českou televizi to uvedl premiér Andrej Babiš s tím, že v současné době stále není jasné, kdo byl viníkem celé události. Předseda vlády zároveň připomněl předchozí vyjádření samotného aktéra nehody ohledně jeho dalšího působení ve státní funkci. Turek se totiž dříve zavázal vyvodit z případného zavinění osobní odpovědnost.

včera

Policie SR, ilustrační fotografie

Tragický útok nožem na slovenské základní škole má druhou oběť

Tragický útok nožem na základní škole v obci Staškov v okrese Čadca má druhou oběť. Žákyně, která při úterním incidentu utrpěla těžká zranění, ve čtvrtek v nemocnici zemřela. Poslanecká sněmovna Národní rady Slovenské republiky uctila památku zesnulé dívky minutou ticha. O její smrti informoval v plénu parlamentu předseda Národní rady Richard Raši.

včera

Francouzská policie, ilustrační foto

Stovky zadržených, desítky zraněných policistů. Ve Francii vypukly ostré protesty studentů

Francouzský premiér Sébastien Lecornu zvolal krizové zasedání v reakci na eskalující protesty studentů a žáků středních škol po celé zemi. Důvodem nespokojenosti mladých lidí jsou chybějící učitelé, náročný rozvrh hodin i přehřáté třídy v budovách. Demonstrace v řadě měst narušily veřejnou dopravu a vedly k rozsáhlému zatýkání. Během zásahů policie zadržela již stovky lidí a desítky policistů utrpěly zranění.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Kyjev upravil systém reakce na ruské útoky, oznámil Zelenskyj. Nařídil okamžitou revizi

Kyjev upravil svůj systém reakce na ruské útoky zaměřené na kritickou infrastrukturu ukrajinské metropole. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s vojenskými činiteli a zástupci vlády oznámil, že země již přistoupila k nezbytnému přerozdělení zdrojů. Podle jeho slov je nutné plně zajistit všechna ochranná opatření. Místní úřady v hlavním městě musejí být podle prezidenta připraveny přijímat rychlá rozhodnutí na podporu obyvatelstva.

včera

Nemocnice, ilustrační foto

Pikeová je po neúspěšné popravě v nemocnici. Co bude dál zatím nikdo neví

Poprava odsouzené americké vražedkyně Christy Pikeové v americkém státě Tennessee skončila nezdarem poté, co přežila podání dvou smrtících injekcí. Padesátiletá žena byla po neúspěšném pokusu o odebrání života převezena do zdravotnického zařízení mimo věznici. V nemocnici se jí nyní dostává lékařské péče zaměřené na záchranu života. Zdravotní stav vězeňkyně zůstává nejasný a lékařští experti podle BBC varují před možným trvalým poškozením mozku v důsledku opožděné resuscitace.

včera

Ilustrační fotografie

Za plánovaným útokem na britskou leteckou základnu zřejmě stojí Írán

Britský premiér Andy Burnham oznámil, že existují silné indicie ukazující na zapojení Íránu do plánovaného útoku na britskou leteckou základnu využívanou americkou armádou. Podle jeho slov tyto informace podporují předchozí hodnocení Spojených států, podle nichž v celém incidentu figuroval zahraniční aktér. Případ zaměřený na základnu Královského letectva Fairford v západní Anglii je v současnosti předmětem rozsáhlého vyšetřování policie.

včera

Filip Turek

Turkova nehoda v centru Prahy podle policie nebyla trestným činem

Policisté ukončili prověřování dopravní nehody poslance Filipa Turka v centru Prahy. Při srážce podle závěrů vyšetřování nedošlo ke spáchání trestného činu. Celá záležitost byla proto postoupena příslušnému úřadu k projednání možného přestupku obou účastníků.

včera

Summit NATO

Trumpova administrativa organizuje setkání zástupců NATO. Většinu členů z něj ale vyloučila

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyloučila několik klíčových spojenců ze Severoatlantické aliance z nadcházejícího jednání v Polsku. Setkání zaměřeného na budoucnost celého vojenského paktu se nezúčastní zástupci Velké Británie, Francie ani pobaltských států. Rozhodnutí vyvolalo mezi tradičními partnery značné zmatky, neboť vyloučené země patří k nejsilnějším přispěvatelům do kolektivní obrany.

včera

Serhij Koreckyj

Ukrajina má problém. V nejhorší možné chvíli jí dochází peníze

Ukrajinská vláda se potýká se závažným nedostatkem finančních prostředků na obranu v době, kdy Ruská federace stupňuje své letecké útoky na kritickou infrastrukturu. Ruské síly pomocí raket a bezpilotních prostředků zasahují města, továrny, mosty i energetické objekty po celé zemi. Vzdušné údery vedou k rozsáhlým výpadkům elektrické energie, přičemž zasahují i hlavní město Kyjev. Ukrajinská armáda navíc čelí nedostatku zachycovacích raket, což komplikuje obranu proti novým typům proudových dronů.

včera

Poslanecká sněmovna

Poslanci už třetí den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš nepřišel

Poslanecká sněmovna pokračuje třetím dnem v mimořádné schůzi, kterou svolala opozice s cílem vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Andreje Babiše. Jednání započalo již v úterý odpoledne a přerušeno bylo naposledy ve středu večer. V té době zbývalo k vystoupení ještě téměř čtyřicet přihlášených zákonodárců. V úvodu schůze obhajovali činnost kabinetu především samotní ministři, kteří dominovali úternímu i středečnímu dopolednímu programu. Zástupci opozičních stran se ke slovu dostali až v průběhu středečního poledne.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Izrael stále neví, kdo stojí za pokusem o únos letadla

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je zatím příliš brzy na závěry, kdo stojí za incidentem na palubě letadla společnosti  FlyDubai směřujícího do Tel Avivu. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon událost označil za teroristický útok vyvolaný radikálním jednotlivcem, přičemž zdůraznil úmysl letadlo poslat k zemi. Společnost flydubai v reakci na událost dočasně pozastavila všechny své lety do Izraele i v opačném směru. Aerolinky zároveň vyzvaly všechny strany, aby se zdržely předčasných spekulací, dokud úřady nezjistí kompletní fakta.

včera

Ilustrační foto

Vědci: Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, lidstvo na to není připraveno

Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, což přináší dalekosáhlé následky, na které lidstvo podle odborníků není připraveno. Desátá zpráva o stavu oceánů Copernicus Ocean State Report přináší dosud nejsilnější varování před hlubokými proměnami mořského prostředí. Publikace vychází z více než čtyř desetiletí dat získaných ze satelitů, bójí a rozmanitých senzorů. Generální ředitel výzkumné instituce Mercator Ocean International Pierre Bahurel pro CNN zdůraznil, že se oceány mění přímo před našima očima.

včera

krimi

Nejvyšší soud na poslední chvíli povolil popravu Pikeové. Obě smrtící injekce přežila

Pokus o popravu Christy Pikeové v americkém státě Tennessee skončil nezdarem, ačkoli jí vězeňská služba vpravila do těla dvě injekce smrtící látky. Padesátiletá žena zůstala naživu a záchranáři ji museli převézt do zdravotnického zařízení mimo objekt věznice. Pikeová je jedinou ženou v tomto státě čekající na trest smrti a měla se stát první popravenou ženou v Tennessee po více než dvou sto letech.

včera

Konec babího léta na obzoru. Předpověď počasí na příští týden skrývá odpověď

Babí léto bude v Česku pokračovat i dnes a v následujících dnech, ale pomalu se blíží zásadní zlom. Výrazný pokles nejvyšších teplot nastane v průběhu příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy