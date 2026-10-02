Předpověď počasí na víkend. Babí léto nekončí, volno si půjde užít venku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. října 2026 7:00

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.
Podzimní příroda, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Začal říjen, ale zatím neskončilo babí léto. Pokračovat má i během nadcházejícího víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové předpokládat, že víkendová maxima opět vystoupají nad 20 stupňů. 

V sobotu má do Česka kolem tlakové výše nad východní Evropou proudit teplý vzduch od jihu. "Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, zpočátku bude na severozápadě Čech zvětšená oblačnost. Ráno se ojediněle vyskytnou i mlhy nebo nízká oblačnost," uvedli meteorologové na sociální síti. 

Noční teploty klesnou až na 4 °C, přes den se pak výrazně oteplí. Sobotní maxima vystoupí na 20 až 24 °C. Vítr bude slabý proměnlivý o rychlosti do 4 m/s, na Českomoravské vrchovině bude přechodně mírný jihovýchodní o rychlosti až 6 m/s.

Nedělní počasí ovlivní mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. Zpočátku se očekává až polojasná obloha, ráno se ojediněle objeví mlhy. Postupně bude od západu oblačnosti přibývat a někde se výjimečně vyskytnou i přeháňky.

"Teploty v noci na neděli klesnou na 9 až 4 °C, v údolích až na 2 °C a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty budou o něco nižší než v sobotu, nejčastěji v intervalu 18 až 23 °C. Vítr zůstane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku přechodně až mírný jihozápadní 2 až 6 m/s," dodali meteorologové. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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