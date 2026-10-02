Navzdory rozsáhlým zraněním a masivní ztrátě krve cestující zachránil. Kapitán letadla FlyDubai se stal hrdinou

Kapitán indického původu Smit Machchhar se stal středem mezinárodního uznání poté, co svým hrdinským činem zachránil letadlo společnosti FlyDubai (let FZ 1073) mířící z Dubaje do Tel Avivu. Během letu byl přímo v kokpitu pobodán druhým pilotem ománské národnosti, který se podle dosavadních informací pokusil se strojem zřítit. Útok vedl k prudkému klesavému manévru, při němž Boeing 737 MAX ztratil téměř 4 300 metrů (14 000 stop) výšky během necelých třiceti sekund.
Navzdory rozsáhlým sečným zraněním a masivní ztrátě krve dokázal kapitán Machchhar ležící na podlaze stisknout spínač a zevnitř odemknout bezpečnostní dveře kokpitu. Tím umožnil cestujícím a dalším členům posádky proniknout do kabiny a zasáhnout.
Do krizové akce se zapojil například cestující Yaniv Hayoun, který přitáhl řídicí páku k sobě, či zubní lékař Shota Musaev, jenž zraněnému kapitánovi poskytl první pomoc a pomohl útočníka svázat kabely od sluchátek a plastovými páskami. Řízení následně převzali přítomní střídající piloti mimo službu, kterým se podařilo stroj vyrovnat a bezpečně přistát na letišti v saúdskoarabském Tabuku.
Rychlá reakce kapitána Machchhara vyvolala vlnu uznání od světových lídrů i veřejnosti. Indický premiér Naréndra Módí vyzdvihl jeho nesmírnou odvahu a odhodlání chránit životy ostatních, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdůraznil, že jeho čin přímo zabránil obrovské tragédii. Machchhar v Saúdské Arábii úspěšně podstoupil operaci a jeho stav je stabilizovaný. V jeho rodné Bombaji vyjádřili sousedé a známí obrovskou hrdost na jeho hrdinství.
Letečtí experti podle The Guardian vyjádřili údiv nad tím, že se letadlo při tak extrémním klesání nerozpadlo, přestože aerodynamické síly odtrhly většinu směrového kormidla na ocase. Podle odborníků k záchraně přispěl dostatek zbývající letové výšky a především skutečnost, že kapitán dokázal včas zpřístupnit kokpity záchranářům z řad cestujících a posádky.
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Zdroj: Libor Novák