Smrtící injekci přežila. Co teď bude s odsouzenou americkou vražedkyní?

Libor Novák

2. října 2026 16:01

krimi
krimi Foto: Scott Langley

Američanka odsouzená k trestu smrti Christa Pike přežila ve státě Tennessee pokus o popravu pomocí smrtící injekce. V současné době se nachází v kritickém stavu v nemocnici, kde dostává lékařskou péči zachraňující život. K selhání došlo poté, co jí byly aplikovány dvě fatální dávky pentobarbitalu. Její obhájci odmítli sdělit podrobnější informace o jejím aktuálním zdravotním stavu. Pokud by byla poprava dokončena, stala by se první popravenou ženou v Tennessee po 200 letech.

Republikánský guvernér státu Bill Lee v reakci na událost oznámil pozastavení zbývajících plánovaných poprav v tomto roce. Zároveň nařídil nezávislé přezkoumání celého incidentu, které má přesně objasnit, co se během procedury stalo. Požadavek na důkladné vyšetření podpořil také generální prokurátor státu Jonathan Skrmetti. Stát Tennessee se potýkal s potížemi při vykonávání trestů smrti již v minulosti, kdy guvernér pozastavil popravy kvůli prověrce v roce 2022 a začátkem tohoto roku stát nedokázal popravit vězně kvůli potížím s hledáním žíly.

Vykonání rozsudku bylo původně plánováno na ráno, avšak kvůli právním odvoláním na poslední chvíli se celá procedura posunula do večerních hodin. Odsouzená pronesla svá poslední slova v 19:26 tamního času, načež jí pracovníci věznice aplikovali chemické látky. Přítomní novináři podle CNN uvedli, že po podání dvou dávek směsi žena stále dýchala, chraptěla a jevila známky života. Svědci z řad médií popravu označili za zcela nestandardní a velmi špatně provedenou, zatímco vězeňská služba tvrdí, že přesně dodržela schválený protokol.

Obhájci odsouzené ženy zdůraznili, že soudy již předem varovali před možnými komplikacemi spojenými se špatným stavem jejích žil. Poukazovali také na riziko znehodnocení použité látky a nepřítomnost akutní lékařské péče přímo na místě v případě selhání. Podle právníků měla vězeňkyně největší strach z dlouhé a bolestivé smrti. Jeden z obhájců Randy Spivey navíc vyzval guvernéra ke zmírnění trestu na doživotí s tím, že žena vytrpěla trest větší než kterýkoli jiný člověk v historii amerického trestu smrti.

Odborníci na problematiku trestu smrti upozorňují, že situace, kdy vězeň popravu přežije, vytváří pro právní systém zásadní dilema. Profesor Austin Sarat z Amherst College uvedl, že takové případy jsou mimořádně vzácné. V americké historii však existují precedenty, kdy úřady po nezdařeném pokusu o popravu přistoupily k druhému pokusu. V roce 1946 přežil šestnáctiletý Willie Francis popravu na elektrickém křesle v Louisianě kvůli poruše zařízení. Nejvyšší soud tehdy odmítl jeho odvolání a mladík byl později při druhém pokusu popraven.

Další podobný případ se odehrál v roce 2009 v Ohiu, kde se pracovníkům věznice nepodařilo najít vhodnou žílu pro aplikaci smrtící injekce odsouzenému Romellu Broomovi. Nejvyšší soud státu Ohio v roce 2016 rozhodl, že zavedení kanyly bylo pouze přípravným krokem, a druhý pokus o popravu by tak neporušil ústavní práva vězně. Broom nakonec druhý pokus nepodstoupil a zemřel ve vězení v roce 2020 na komplikace spojené s onemocněním covid-19. Případ Christy Pike je však unikátní tím, že smrtící látky skutečně vstoupily do jejího těla, a přesto zůstala naživu.

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Zdroj: Libor Novák

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