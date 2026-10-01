Houbaři se učí sbírat neobvyklé druhy. Na horách jsou podmínky stále dobré

Hlavní houbařská sezóna se nachýlila ke svému konci, ale počasí babího léta nadále láká k výletu do lesa. Není přitom vyloučeno, že na houby stále narazíte. Stále populárnější jsou u sběračů i druhy, které nejsou z těch nejznámějších. V českých lesích se například objevil hřib štíhlotřenný, který pochází ze Severní Ameriky.
Dalším zajímavým druhem je ryzec smrkový, latinsky Lactarius deterrimus. Je to oblíbená jedlá houba z čeledi holubinkovité, jejíž plodnice roní oranžově červené mléko. V kuchyni je možné ho uplatnit v omáčkách či polévkách, také ho můžete naložit. Roste ve smrčinách od července do listopadu. V lesích na něj tak stále můžete narazit.
Pravdou však je, že podmínky pro růst hub se v posledních dnech opět zhoršily. Největší šanci na úspěch mají lidé momentálně v horských oblastech, především v Jizerských horách, Jeseníkách a Beskydech. Zeleně vybarvené jsou na mapě pravděpodobnosti růstu hub od ČHMÚ i některá místa na Vysočině.
Experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) připravují mapu pro sběrače hub na základě dat o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami během předchozího týdne.
Obecně přitom platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoliv však horkém) počasí. Je však třeba mít na paměti, že skutečný nález hub vždy závisí také na místních podmínkách – typu lesa, půdy či míře zastínění.
Hlavní sezóna probíhá v rozmezí července a září, takže ve středu skončila. Neznamená to však, že z lesů ze dne na den zmizely všechny houby.
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