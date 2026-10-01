O Turkovi stále není rozhodnuto. Babiš neví, jestli zůstane na ministerstvu

Dopravní nehoda čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka míří do správního řízení. V rozhovoru pro Českou televizi to uvedl premiér Andrej Babiš s tím, že v současné době stále není jasné, kdo byl viníkem celé události. Předseda vlády zároveň připomněl předchozí vyjádření samotného aktéra nehody ohledně jeho dalšího působení ve státní funkci. Turek se totiž dříve zavázal vyvodit z případného zavinění osobní odpovědnost.
Policie po prověření okolností havárie dospěla k závěru, že v daném případě nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Celou věc proto předala příslušným orgánům k projednání v přestupkovém řízení. Právě v rámci správního orgánu se bude dále určovat míra zavinění jednotlivých účastníků. Do ukončení tohoto procesu zůstává otázka odpovědnosti za vzniklou nehodu otevřená.
Filip Turek zastává pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Krátce po incidentu zveřejnil na svém profilu na sociální síti Instagram videoposelství určené veřejnosti. V něm oznámil, že svou funkci vládního zmocněnce dává k dispozici. Toto rozhodnutí platí do doby, než policie oficiálně určí konkrétního viníka události.
Premiér Andrej Babiš ve svém vyjádření zdůraznil, že Turek od počátku deklaroval jasný postoj k celé záležitosti. Pokud správní řízení ukáže, že vina leží na straně čestného prezidenta Motoristů, Turek ze své funkce rezignuje. Šéf vlády proto poukázal na to, že je nutné vyčkat na konečné rozhodnutí úřadů. Výsledek přestupkového řízení tak bude mít klíčový vliv na jeho další setrvání v úřadu.
Vyšetřovatelé rozhodli o tom, že se nejedná o trestný čin, na základě posouzení okolností na místě nehody. Nyní budou probíhat běžné procesní úkony stanovené pro přestupková jednání. Samotný průběh kolize ani zavinění nebyly bezprostředně po události jednoznačně určeny.
Turek podmínil své setrvání ve funkci výsledkem probíhajícího šetření. Pokud orgány rozhodnou o jeho vině, plánuje rezignovat na post zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Do té doby zůstává jeho funkce k dispozici v souladu s jeho dřívějším veřejným prohlášením.
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Zdroj: Lucie Podzimková