Ilegální tuningový sraz má být v Česku. Policie řekla, jak se připravuje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. září 2026 21:02

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Policie je před nadcházejícím víkendem obezřetná. Existují totiž informace, podle kterých do Česka dorazí tisíce upravených vozidel na tuningový sraz, přičemž by mohlo docházet k situacím, kdy bude ohrožen bezpečný silniční provoz. 

Česko se podle zjištění policistů ze sociálních sítí má stát dějištěm ilegálního tuningového srazu Europe illegal season end 2026. Tisíce upravených vozidel se mají v pátek 2. října objevit v Praze a o den později v Brně. 

Jde o akci, která v minulých letech proběhla jinde v Evropě, přičemž vždy došlo k rozsáhlému a zásadnímu ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. "Dle našich informací docházelo v hojné míře k ilegálním závodům, cílenému blokování dálnic a dalších komunikací včetně snahy o zablokování policejních vozidel, ke krádežím dopravního značení, používání pyrotechniky apod.," uvedl policejní mluvčí Jozef Bocán.

Policie připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření v celém Česku. Nasazeni budou příslušníci ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu i dopravních inspektorátů územních odborů.

"S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie. Pro potřeby monitoringu dění ze vzduchu bude k tomuto účelu vyčleněn vrtulník s termovizí, stejně jako kolegové obsluhující policejní drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec z Pyrotechnické služby PČR," zmínil mluvčí.

Policie hodlá zajistit bezpečnost na silnicích i pořádek v ulicích dotčených měst. Míra nasazení je nastavena na "nejčernější" scénář, který počítá s několika tisícovkami vozidel, která mohou dorazit do Česka ze všech směrů. 

"Dle vývoje v následujících dnech budeme bezpečnostní opatření upravovat a přizpůsobovat aktuálním informacím. V samotné dny konání budeme cestou operačního řízení směřovat policisty i techniku tam, kde bude aktuálně potřeba. Už teď je jisté, že naší pozornosti neuniknou ani hraniční přechody, ani významné příjezdové cesty," dodal Bocán. 

27. září 2026 13:28

Pražský okruh byl v obou směrech uzavřen

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Zdroj: Jan Hrabě

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