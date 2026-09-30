Ilegální tuningový sraz má být v Česku. Policie řekla, jak se připravuje

Policie je před nadcházejícím víkendem obezřetná. Existují totiž informace, podle kterých do Česka dorazí tisíce upravených vozidel na tuningový sraz, přičemž by mohlo docházet k situacím, kdy bude ohrožen bezpečný silniční provoz.
Česko se podle zjištění policistů ze sociálních sítí má stát dějištěm ilegálního tuningového srazu Europe illegal season end 2026. Tisíce upravených vozidel se mají v pátek 2. října objevit v Praze a o den později v Brně.
Jde o akci, která v minulých letech proběhla jinde v Evropě, přičemž vždy došlo k rozsáhlému a zásadnímu ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. "Dle našich informací docházelo v hojné míře k ilegálním závodům, cílenému blokování dálnic a dalších komunikací včetně snahy o zablokování policejních vozidel, ke krádežím dopravního značení, používání pyrotechniky apod.," uvedl policejní mluvčí Jozef Bocán.
Policie připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření v celém Česku. Nasazeni budou příslušníci ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu i dopravních inspektorátů územních odborů.
"S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie. Pro potřeby monitoringu dění ze vzduchu bude k tomuto účelu vyčleněn vrtulník s termovizí, stejně jako kolegové obsluhující policejní drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec z Pyrotechnické služby PČR," zmínil mluvčí.
Policie hodlá zajistit bezpečnost na silnicích i pořádek v ulicích dotčených měst. Míra nasazení je nastavena na "nejčernější" scénář, který počítá s několika tisícovkami vozidel, která mohou dorazit do Česka ze všech směrů.
"Dle vývoje v následujících dnech budeme bezpečnostní opatření upravovat a přizpůsobovat aktuálním informacím. V samotné dny konání budeme cestou operačního řízení směřovat policisty i techniku tam, kde bude aktuálně potřeba. Už teď je jisté, že naší pozornosti neuniknou ani hraniční přechody, ani významné příjezdové cesty," dodal Bocán.
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29. září 2026 21:59
Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se setkal se zástupci bezpečnostních sborů a odborových organizací, kterým představil plán postupného navyšování platů příslušníků i další priority rozpočtu resortu vnitra na rok 2027. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby ČR se mají zvyšovat postupně v letech 2027 až 2029.
Zdroj: Jan Hrabě