Pražský okruh byl v obou směrech uzavřen

Libor Novák

27. září 2026 13:28

doprava
doprava Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Řidiče směřující na Pražský okruh čeká výrazné dopravní omezení. Na 16,5. kilometru dálnice D0 dochází k úplnému zastavení provozu v obou směrech. Obousměrná uzavírka trasy začala ve 13 hodin a trvat má přibližně dvě hodiny. Řidiči byli vyzváni, aby v této době využili jiné trasy a dotčenému úseku se vyhnuli.

Informaci o neplánované dopravní komplikaci zveřejnila Policie České republiky na sociální síti X. Policisté popsali omezení jako zásadní a neplánované. Zároveň požádali všechny řidiče o součinnost a využití okolních komunikací.

Důvodem k dočasnému zastavení automobilové dopravy v obou směrech je usazování mostního nosníku. Tento stavební úkon vyžaduje úplné uzavření dálnice pro zajištění bezpečnosti. Omezení se týká obou směrů jízdy na 16,5. kilometru komunikace. Po dokončení usazování nosníku má být provoz na dálnici opět obnoven.

Stavební práce na daném úseku Pražského okruhu jsou součástí širšího projektu nahrazení starých nadjezdů novými mosty. Tento projekt odstartoval v polovině května. Veškeré stavební činnosti má na starosti společnost Skanska. Práce si vyžadují postupná omezení provozu na dálnici D0.

Původní harmonogram stavebních prací musel být v průběhu realizace pozměněn. Podle prvotních plánů mělo ke zbourání starých mostů dojít již v polovině června. Během přípravných prací však stavební firma narazila na nečekané komplikace. Problémy se týkaly specifik a vlastností podloží v místě stavby.

Kvůli těmto nečekaným zjištěním ohledně podloží musela být demolice nadjezdů odložena. Stavební firma proto přeložila plánované zbourání mostů na červenec. Teprve po dokončení demolice mohla začít výstavba nových mostních konstrukcí. Součástí této fáze je i dnešní usazování mostního nosníku na 16,5. kilometru.

25. září 2026 21:54

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Zdroj: Libor Novák

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